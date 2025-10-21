Slušaj vest

Ozbiljan skandal desio se pred okršaj Arsenala i Atletiko Madrida u trećem kolu Lige šampiona.

Hladan tuš sačekao je fudbalere Atletika nakon treninga u Londonu, ali bukvalno. Fudbaleri španskog tima nisu mogli da se istuširaju, jer u svlačionici nije bilo tople vode, pa su u opremi napustili stadion i otišli u hotel, prenose španski mediji.

Čim su stigli u svlačionicu primetili su da nema tople vode i odmah to prijavili, ali problem ni nakon treninga nije bio rešen, što je razbesnelo igrče.

Madridska delegacija je bila ogorčena, nisu mogli da veruju da je ovako nešto moguće u elitnom evropskom takmičenju, pa su odmah podneli prijavu UEFA.

"Klub je zvanično podneo prijavu UEFA zbog incidenta na Emirejtsu. Situacija koju su doživeli igrači Atletika neprimerena je nivou vrhunskog takmičenja. Igrači madridskog kluba morali su da napuste stadion bez tuširanja, jer u objektu nije bilo tople vode, javlja španski radio "Cadena Ser".

Kurir sport