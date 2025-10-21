Slušaj vest

Vlada Saudijske Arabije rešila je da bogato nagradi svoje fudbalere za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Za ostvaren uspeh svi igrači i članovi stručnog štaba dobiće po pet miliona saudijskih rijala, odnosno 1.15 miliona evra, potvrdio je ministar sporta Saudijske Arabije, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal.

Fudbalska reprezentacija Saudijske Arabije Foto: Abdel Ghani BASHIR / AFP / Profimedia

Uz bogatu nagradu nacionalni tim Saudijske Arabije dobio je i obećanje da će im biti obezbeđeni vrhunski uslovi i specijalna logistička podrška tokom priprema za predstojeći Mundijal.

"Ovo nije samo nagrada za prošlost, već i podsticaj za budućnost. Fudbal u Saudijskoj Arabiji igra se sa posebnim žarom, a svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku je vizija nove epohe", poručio je ministar sporta.

Podsetimo, Saudijska Arabija plasman na svoj treći uzastopni Mundijal izborila je pošto je u poslednjem kolu odigrala nerešeno protiv Iraka (0:0) u azijskim kvalifikacijama.

Al-Faisal je saopštio da će premije igračima i stručnom štabu biti isplaćene najkasnije 30 dana od završetka kvalifikacija.

Saudijska Arabija je do sada šest puta učestvovala na šampionatima sveta, a najveći uspeh ostvarila je 1994. godine kada je dogurala do osmine finala. Sjajan utisak ostavili su i na Mundijalu u Kataru, kada su u grupnoj fazi savladali Mesijevu Argentinu, koja je kasnije postala šampion sveta.

Kurir sport