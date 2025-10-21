DRŽAVA DAJE FUDBALERIMA PO MILION EVRA! Da li je ovo realno?! Basnoslovne premije za plasman na Svetsko prvenstvo!
Vlada Saudijske Arabije rešila je da bogato nagradi svoje fudbalere za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Za ostvaren uspeh svi igrači i članovi stručnog štaba dobiće po pet miliona saudijskih rijala, odnosno 1.15 miliona evra, potvrdio je ministar sporta Saudijske Arabije, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal.
Uz bogatu nagradu nacionalni tim Saudijske Arabije dobio je i obećanje da će im biti obezbeđeni vrhunski uslovi i specijalna logistička podrška tokom priprema za predstojeći Mundijal.
"Ovo nije samo nagrada za prošlost, već i podsticaj za budućnost. Fudbal u Saudijskoj Arabiji igra se sa posebnim žarom, a svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku je vizija nove epohe", poručio je ministar sporta.
Podsetimo, Saudijska Arabija plasman na svoj treći uzastopni Mundijal izborila je pošto je u poslednjem kolu odigrala nerešeno protiv Iraka (0:0) u azijskim kvalifikacijama.
Al-Faisal je saopštio da će premije igračima i stručnom štabu biti isplaćene najkasnije 30 dana od završetka kvalifikacija.
Saudijska Arabija je do sada šest puta učestvovala na šampionatima sveta, a najveći uspeh ostvarila je 1994. godine kada je dogurala do osmine finala. Sjajan utisak ostavili su i na Mundijalu u Kataru, kada su u grupnoj fazi savladali Mesijevu Argentinu, koja je kasnije postala šampion sveta.
Kurir sport