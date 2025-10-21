Slušaj vest

Nebojša Gudelj sa velikom pažnjom parti dešavanja u svom bivšem klubu Partizanu.

Teško Nebojši Gudelju pada što su crno-beli nekonkurentni u srpskom fudbalskom prvenstvu i što već treću godinu zaredom ne igraju evropska UEFA takmičenja.

Lepi dani ga vežu za Humsku - Nebojša Gudelj Foto: Privatna Arhiva

Partizan simbol zdravog fudbala

U Partizanu ste ostavili veliki trag. Kako gledate na situaciju u vašem bivšem klubu?

- Partizan je ogroman klub, sa istorijom i dušom. Ali poslednjih godina se vidi da nema dovoljno stabilnosti. Pokušavaju sada sa novom upravom i novim načinom razmišljanja da dovedu Partizan gde zaslužuje. Ali, klub mora da se vrati osnovnim vrednostima: radu, redu i odgovornosti. Nema rezultata bez organizacije i sistema. Voleo bih da Partizan ponovo bude simbol zdravog fudbala, ne samo po imenu, nego po suštini - bio je jasan u intervjuu za Kurir Nebojša Gudelj.

Kako pamtite dane u Partizanu i koje trenutke posebno izdvajate iz vremena kada ste nosili crno-beli dres?

- To su najlepši dani u karijeri. Pamtiš debi, evropske utakmice, pun stadion, pesmu navijača... Ali, najviše drugarstvo. Tada se igralo iz srca, nije bilo velikih plata, ni luksuza, ali je bilo ponosa. Svaki trening i svaka utakmica imali su smisao. To vreme provedeno u Partizanu sa stručnjacima kao što su bili pokojni Ivica Osim i Ljubiša Tumbaković bilo je nezaboravno. Taj period me je formirao kao čoveka i fudbalera - objasnio je Gudelj.

Na prstima ušao u Partizan

Ponikao je Nebojša Gudelj u Leotaru iz rodnog Trebinja, a iskustvo u seniorskom fudbalu sticao je drugoj ligi, gde je za svoj klub u tri sezone odigrao 212 utakmica (od toga 98 prvenstvenih, 26 u Kupu Jugoslavije i 1 u UEFA takmičenjima) i postigao 14 golova (8 prvenstvenih). Bilo mu je već skoro 23 godine kada je u leto 1991. tiho i bez velikih očekivanja, stigao u Partizan. Levog beka je na drugoligaškim terenima uočio Nenad Bjeković, a na njegovom dovođenju je insistirao Ivica “Švabo” Osim. Tada se pisalo o "anonimnom dvadesetogodišnjaku iz provincije" koji je u klub ušao "na prstima" i "kroz tesna vrata".

Debitovao je odmah, na prvoj takmičarskoj utakmici u sezoni u kupu, protiv Igmana sa Ilidže i status startera koji je dobio na tom meču, zadržao je sve tri godine koliko je igrao za Partizan. Igrao je levog beka, bio odličan u odbrani, ali i vrlo koristan u ofanzivi, davao je i nameštao golove i pokazao se kao ponajbolji levi bek kog je Partizan imao od odlaska Slobodana Rojevića. U vreme sportskih sankcija UN odigrao je devet prijateljskih („nezvaničnih”) mečeva za reprezentaciju, koje FIFA ne računa u svojim statistikama.

Gudelj je vrlo brzo zaradio poverenje Partizanove publike, jer je uz Slobodana Krčmarevića, delovao izuzetno stabilno i ofanzivno po levoj strani terena. Pored klasičnih bekovskih dužnosti koje je obavljao sigurno, njegov zaštitni znak su bila probijanja po boku, utrčavanja u prazan prostor, upotrebljivi centaršutevi i brojne asistencije. Stariji navijači Partizana poredili su ga sa čuvenim Fahrudinom Jusufijem koji je igrao šeszdesetih godina prošlog veka.

Bio je u igri da bude trener Partizana



Otišao je Nebojša Gudelj 1994. godine, u Logronjes na insistiranje trenera tog tima i legende Partizana Blagoja Paunovića, igrao zatim jednu sezonu za Leganes, a 1997. godine prešao je u NAK iz Brede, za koji će igrati punih osam sezona, nakupivši za to vreme čak 246 prvenstvene utakmice (jednu sezonu, doduše, igrali su u drugoj ligi). Karijeru je završio u Sparti iz Roterdama, u sezoni 2005/06, zabeleživši, u svojoj 38. godini, čak 31 meč. Jedno vreme, od novembra 2012. pa do oktobra 2014. godine, bio je trener svog bivšeg kluba iz Brede. Izvesno vreme je bio angažovan i kao skaut Ajaksa. Posle smene Zorana Milinkovića je prvi i jedini put kao mogućnost pominjan njegov povratak u Partizan i srpski fudbal.



Nebojša Gudelj je rođen 23. septembra 1968. godine u Trebinju, sa Partizanom je osvojio po dve titule prvaka i kupa Jugoslavije - 1993. i 1994. odnosno 1992. i 1994. godine.

Igrao je u generaciji koju su predvodili Predrag Mijatović, Zlatko Zahović, Slaviša Jokanović, Budimir Vujačić, Džoni Novak, Slobodan Krčmarević, zatim Savo Milošević, Dragan Ćirić, Saša Ćurčić… Među navijačima Partizana srednje generacije je veoma prisutno mišljenje da je Nebojša Gudelj možda poslednji bek Partizana koji je imao tehnički besprekoran centaršut.