Crveno-beli u četvrtak na čuvenom stadionu "Municipal" u Portugalu odigrati protiv Brage meč trećeg kola Lige Evrope, a pravdu na ovom meču deliće norveški sudija - Espen Eskas.

Njemu će pomagati Jan Erik Engan i Isak Elijas Baševkin, takođe iz Norveške, dok će u VAR sobi biti Žerad Žile iz Austrije i Norvežanin Kristofer Hagensen.

Eskas, koji je prošle godine na Marakani sudio meč Crvena zvezda - Barselona u Ligi šampiona (2:5), u poslednje vreme bio je na udaru brojnih kritika.

U žiži javnosti našao se nakon izjave Žozea Murinja sredinom marta, kada ga je slavni Portugalac javno optužio da je svojim odlukama direktno uticao na eliminaciju Fenerbahčea iz Lige Evrope.

Portugalski stručnjak je smatrao da je Norvežanin propustio da svira čak tri penala za njegovu ekipu na meču protiv Rendžersa.

"Četvrti sudija je bio dobar momak, nije bio arogantan kao glavni sudija. On i VAR su odlučili da treba da idemo na penale. Tri penala u 120 minuta... Na penale smo promašili tri i Rendžers je prošao dalje", rekao je tada ogorčeni Murinjo.

Ni škotski mediji u poslednje vreme nisu štedeli Eskasa. Kada je doneta odluka da deli pravdu na meču Škotska - Grčka, bili su ozbiljno zabrinuti.

"Eskas je već ozloglašen među škotskim klubovima zbog svojih spornih odluka u evropskim takmičenjima", pisali su škotski mediji.

Utakmica Braga - Crvena zvezda na programu je u četvrtak od 18.45.

