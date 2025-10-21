NAVIJAČI NOVOG PAZARA PRETE SMRĆU SRPSKOM FUDBALERU: Njegova objava je izazvala pravi linč!
Neverovatne informacije dolaze iz Novog Pazara! Na udaru navijačke grupe "Ekstremi" našao se fudbaler tog kluba Dragan Bojat.
Usred zemlje Srbije Dragan Bojat doživeo je jezive pretnje i linč na društvenim mrežama od navijača kluba za koji igra, i to samo zato što je odao počast preminulom srpskom generalu Nebojši Pavkoviću.
Dragan Bojat je na društvene mreže postavio fotografiju generala Pavkovića, a onda je usledila reakcija navijačke grupe "Ekstremi":
- Dragan Bojat najveći smrad! Marš iz kluba! - napisali su oni.
Niko iz FK Novi Pazar nije osudio ovaj govor mržnje i veliki incident, niti je stao u zaštitu Dragana Bojata. Nije se oglašavao ni sam fudbaler, a veliko je pitanje da li će biti u ekipi Novog Pazara za utakmicu protiv Javora kod kuće, koja će biti igrana 24. oktobra.
Valja pomenuti da je Dragan Bojat (22) do pre samo pola godine bio fudbaler u kojeg su se zaklinjali u Novom Pazaru, pa čak i iz navijačke grupe "Ekstremi". Upravo je mladi Bojat bio strelac gola koji je Novopazarce prvi put odveo u Evropu, u UEFA takmičenje.
Podsetimo, prošle sezone, Dragan Bojat bio je strelac gola za potpuni preokret i veliko slavlje, kada je u 86. minutu za konačnih 3:2 doneo pobedu u meču protiv OFK Beograda odigranom u Zaječaru. Bila je to istorijska pobeda za FK Novi Pazar, jer je sezonu završio na trećem mestu i igrao kvalifikacije za Ligu konferencije.
Nisu se Novopazarci proslavili u Evropi, pošto su posle dvomeča sa poljskom Jagelonijom završili svoje učešće u kvalifikacijama za Ligu konferencije.
Dragan Bojat rodom iz Zrenjanina ponikao je u FK Partizan, čiju je prošao omladinsku školu. Igra na poziciji desnog beka. Pošto nije dobio šansu u prvom timu, odlučio je da potraži sreću u nekoj drugoj serdini. Pre nego što je potpisao za Novi Pazar, bio je na pozajmici u Teleoptiku, razvojnom klubu Partizana. U leto 2023. potpisao je za Novi Pazar, sa kojim ima ugovor do decembra ove godine. Za Novi Pazar odigrao je 30 utakmica i dao dva gola.
Ovo nije prvi put da navijači Novog Pazara pokazuju govor mržnje. Pre više od deset godina napali su tadašnjeg golmana Nemanju Supića koji je javno podržao Ratka Mladića posle oslobađajuće presude hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Isto tako, često su na utakmica uzvikivali jezive parole "Srce, bubred, pluća, živela Žuta kuća" čime su jasno aludirali i pozdravljali vađenje organa Srbima sa Kosova i Metohije, koje su na taj način ubijali Albanci tokom NATO agresije.