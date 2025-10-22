Slušaj vest

Srpski sudija Pavle Ilić biće glavni arbitar na utakmici drugog kola Lige konferencije između Sigme i Rakova, saopštila je Evropska fudbalska unija (UEFA).

Pomoćne sudije biće takođe iz Srbije Nikola Đorović i Svetozar Živin, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Pavla Tomića. U VAR sobi biće Aleksandar Živković i Lazar Lukić.

Utakmica između Sigme i Rakova biće odigrana u četvrtak od 21 čas u Olomoucu.

Ilić je inače nedavno bio u centru skandala kada je TSC izdao žestoko saopštenje u kojem je tražio njegovu suspenziju zbog velikog broja grešaka.

