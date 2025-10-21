Slušaj vest

Brazilski napadač Endrik (19) ne želi da napusti Real Madrid, uprkos činjenici da kod novog trenera Ćabija Alonsa ne dobija šansu.

Kod novog trenera Endrik nije uspeo da se izbori za mesto u timu, ove sezone nije odigrao ni minut za Real i ljubitelji fudbala u Brazilu su ozbiljno zabrinuti za budućnost talentovanog napadača.

Čelnici Reala pokušavaju na silu da ga oteraju na pozajmicu, ali Endrik nije zainteresovan, iako mnogi smatraju da je to najbolja opcija za njega - spasao bi karijeru i osigurao mesto u reprezentaciji Brazila za Svetsko prvenstvo.

Ranije su se kao potencijalne destinacije spominjali PSŽ i Juventus, a sada je interesovanje za Endrika navodno pokazao i francuski Marsej, ali Brazilac i dalje nema nameru da napusti kraljevski klub.

Ostaje da vidimo da li će do zimskog prelaznog roka ipak promeniti odluku.

Ko je Endrik?

Dok je branio boje Palmeirasa, mladi Brazilac važio je za jednog od najvećih talenata na planeti i mnogi su mu predviđali blistavu fudbalsku karijeru.

Real je na vreme zgrabio novo fudbalsko čudo. Madrđani su platili fiksnu cenu od oko 35 miliona evra obeštećenja, a spekuliše se da bi kompletna "operacija", uključujući brojne bonuse, mogla da košta slavni klub oko 60 miliona evra.

Čim je postao punoletan prešao je u kraljevski klub, ali još uvek nije uspeo da pokaže potencijal koji poseduje.