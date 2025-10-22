Slušaj vest

Fudbalski klub Makabi iz Tel Aviva saopštio je da će odbiti ulaznice koje mu budu ponuđene za utakmicu četvrtog kola Lige Evrope protiv Aston Vile, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Britanska policija je prošle nedelje meč LE između Aston Vile i Makabija, koji će biti odigran 6. novembra u Birmingemu proglasila utakmicom visokog rizika. Zbog toga je zabranjen dolazak navijačima Makabija na utakmicu u Birmingem.

Klub iz Tel Aviva je pozdravio pozive da se ukine zabrana, ali je naveo da je najvažnija bezbednost njegovih navijača.

"Dobrobit i bezbednost naših navijača su najvažniji, a iz teško naučenih lekcija doneli smo odluku da odbijemo svaku ponudu za dodelu ulaznica u ime gostujućih navijača", navodi se u saopštenju Makabija.