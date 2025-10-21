Slušaj vest

Trener Bajerna iz Minhena Vensan Kompani produžio je ugovor na još dve godine, pa će u tom fudbalskom klubu ostati do 30. juna 2029.

Stari ugovor 39-godišnjeg belgijskog trenera isticao je na leto 2027. godine.

"Zahvalan sam, počastvovan i želim da zahvalim Bajernu na poverenju i radnom okruženju koje su mi ponudli od prvog dana. Čini mi se kao da sam ovde duže i da dobro poznajem klub. Ovo je do sada bilo sjajno iskustvo. Počeli smo divno putovanje i hajde da nastavimo naporno da radimo i slavimo još uspeha", rekao je Kompani za klupski sajt.

Kompani je uoči sezone 2024/2025 preuzeo Bajern i predvodio je ekipu do titule u prvoj sezoni u Bundesligi, a na početku ove sezone do Superkupa Nemačke.

Bajern je ove sezone pobedio u prvih 11 utakmica u svim takmičenjima.

Kurir sport/Beta

