Kapiten Real Madrida, Dani Karvahal, smatra da je odlukom da se utakmica La Lige između Viljareala i Barselone igra na stadionu "Hard Rock" u Majamiju ozbiljno narušena regularnost takmičenja.

"To je jasno kršenje pravila takmičenja. Sve ekipe se neće takmičiti u istim uslovima", izjavio je 33-godišnji bek za javnu televiziju RTVE.

U španskom prvenstvu nastupa 20 klubova koji bi trebalo da odigraju po jednu utakmicu protiv svakog protivnika na domaćem i gostujućem terenu. La Liga je odlučila da Viljareal, umesto na svom, ugosti Barselonu 20. decembra u Majamiju, koji je neutralni teren za oba tima. Tako će Katalonci biti u povlašćenom položaju u odnosu na druge ekipe.

Zanimljivo, čak su i navijači Barselone nedavno izrazili nezadovoljstvo zbog šokantne odluke La Lige.

Barsa je za vikend savladala Đironu na domaćem terenu 2:1, a početak meča obeležio je zajednički protest navijača i fudbalera oba tima.

Čim je sudija dao znak za početak utakmice usledili su gromoglasni zvižduci sa tribina. Protestu su se priključili i igrači, koji su nepomično stajali 15-ak sekundi, odbijajući da započnu igru. Tako su jasno stavili do znanja šta misle o komercijalizaciji utakmica i udaljavanju fudbala od domaćih navijača.

Međutim, prvi čovek La Lige Havijer Tebas veruje da je ovo istorijski korak koji podiže La Ligu i španski fudbal na potpuno nov nivo.

"Razumemo i poštujemo zabrinutost koju ova odluka može izazvati, ali važno je staviti je u kontekst: ovo je jedna utakmica od 380 u sezoni. LaLiga ima milione navijača širom sveta, uključujući mnoge koji strastveno prate svoje ekipe i zaslužuju priliku da ih barem jednom vide uživo", dodao je prvi čovek LaLige.

Predsednik Viljareala Fernando Rog smatra da će ovim potezom klub "pojačati rast i pisutnost na američkom tržištu", dok je prvi čovek Barselone naglasio da su SAD "jedno od strateških tržišta" Barselone.

