U prostorijama FC „Vujadin Boškov“, FK Vojvodina je danas potpisao dva nova ugovora. Radi se o našim omladincima Vukašinu Kraviću i Bogdanu Bogdanoviću, sa kojima je postignuta profesionalna saradnja.

Vukašin Kravić je talentovani momak koji je rođen 2007. Godine i koji je potpisao ugovor na četiri godine sa „starom damom“.

– Ispunjen mi je dečački san, a čast i privilegija je biti deo ovog kluba. Nastaviću da se trudim i opravdam očekivanja.

Omladinci Voše u sredu igraju sa Partizanom, a meč će biti odigran na stadionu „Karađorđe“.

– Energija je na velikom nivou, atmosfera u slvačionici je ista kao i uvek, odnosno idemo na pobedu kao i u svakom meču. Igramo na „Karađorđu“, u našoj kući i nema opravdanja ni za šta. Biće prelep osećaj igrati na našem stadionu, hvala ljudima iz kluba na poverenju. Pozvao bih ovom prilikom ljude da dođu na stadion, jer nam mnogo znači njihova podrška – istakao je Kravić.

Ugovor je potpisao i sjajni golman Bogdan Bogdanović, rođen 2008. Godine, a koji je dogovorio novu trogodišnju saradnju sa Vošom.

– Ponoviću ono što je rekao i moj drugar i saigrač, ali nama je ovo zaista ispunjenje dečačkog sna. U Vojvodini sam od malih nogu, već deset godina i ovo je ispunjenje prvog i najvećeg cilja do sada – rekao je Bogdanović.

– Prethodna tri meča nismo uspeli da ostvarimo ono što smo očekivali i za šta smo radili, pa će ovo biti odlična prilika da ispravimo to. Ovaj meč znači puno i za nas i za klub, pošto smo dobili priliku da igramo na Karađorđu, zato se i nadamo što većem broju navijača i da zajedno dođemo do tri boda – zaključio je Bogdanović.

Voša je ponosna na svoje talente, koje u sve većem broju gledamo u prvom timu i koji predstavljaju svetlu budućnost kluba. “Stara dama” ovim potezima nastavlja da daje na važnosti svom omladinskom pogonu, a tako će sigurno biti i u nastavku.