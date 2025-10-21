Slušaj vest

Disciplinska komisija FIFA kaznila je Fudbalski savez Hrvatske sa skoro 50.000 švajcarskih franaka zbog incidenata tokom kvalifikacionih mečeva za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Na oba meča u septembarskom ciklusu navijači Hrvatske napravili su problem svom nacionalnom savezu

Naime, FIFA je izrekla ukupnu novčanu kaznu od 48.500 franaka – 41.000 zbog bacanja predmeta i korišćenja pirotehnike na utakmici protiv Češke u Pragu 0:0, odigranoj 9. oktobra, a dodatnih 7.500 franaka zbog utrčavanja pojedinih navijača na teren nakon duela sa Gibraltarom 3:0, igranog 12. oktobra u Varaždinu.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Kopenhagena i Varaždina Foto: STRINGER / AFP / Profimedia, Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia

Ove mere usledile su nakon što je FIFA prikupila sve izveštaje i dokaze o navedenim incidentima. Kazna je objavljena na zvaničnom sajtu Fudbalskog saveza Hrvatske.

Hrvatskoj na terenu ide mnogo bolje. Prvi su u grupi L sa 16 bodova iz šest odigranih mečeva i samo teorija ih deli od Mundijala. Sledi Češka sa 13 bodova, ali i utakmicom više, i ona će izvesno u baraž, dok su Farska ostrva treća sa 12 bodova iz sedam susreta.

Crna Gora zauzima četvrtu poziciju sa šest bodova, a Gibraltar je bez osvojenih bodova na dnu tabele.