Trener Juventusa Igor Tudor saopštio je spisak od 23 igrača koji će biti u konkurenciji za meč trećeg kola Lige šampiona protiv Real Madrida, objavio je torinski klub.

Utakmica između Reala i Juventusa biće odigrana sutra od 21 čas u Madridu.

Dušan Vlahović na utakmici protiv Borusije Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Chris Ricco / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Na spisku su sledeći igrači, a tu su Dušan Vlahović i Filip Kostić:

Matija Perin, Mikele de Gregorio, Karlo Pinsoljio, Federiko Gati, Manuel Lokateli, Lojd Keli, Fransisko Konseisao, Teun Kopmajners, Dušan Vlahović, Kenan Jildiz, Edon Žegrova, Pjer Kalulu, Vasilije Adžić, Filip Kostić, Kefren Tiram, Lois Openda, Fabio Mireti, Veston Mekeni, Danijele Rugani, Žoao Mario, Andrea Kambijaso, Džonatan David i Mateo Fuskaldo.

