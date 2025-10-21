Slušaj vest

Italijanski član Serije BJuve Stabia stavljen je pod sudsku upravu zbog osnovane sumnje na umešanost mafije u rukovodstvo kluba, saopšteno je iz italijanske policije.

Pomenuti klub trenutno zauzima sedmo mesto u Seriji B. Kako su saopštili iz sudstva, policije i državnog tužioca za borbu protiv mafije, opsežne istrage otkrile su sistem mafijaškog uticaja na ekonomske aktivnosti fudbalskog kluba od strane lokalnog klana Kamora.

Dodaje se da su sadašnji vlasnici kompanije kluba nasledili dugogodišnje ekonomske odnose koji su od samog početka bili podložni mafijaškom uticaju i nisu uspeli da sprovedu adekvatne mehanizme kontrole i prevencije kao odgovor.

Brera Holdings, holding kompanija sa sedištem u Irskoj, kotirana na Nasdaku i fokusirana na proširenje svog portfolija fudbalskih timova kroz strategiju vlasništva nad više klubova, kupila je u junu 52 odsto udela u klubu.

Juve Stabija kao klub i Brera nisu odmah odgovorili na zahteve nadležnih. Tužilaštvo i policija sumnjaju da su ljudi povezani sa klanom D'Alesandro iz Kamore kontrolisali klupske aktivnosti, uključujući prodaju ulaznica, ugostiteljstvo, čišćenje, zdravstvenu zaštitu, pa čak i, do prošle godine, putne usluge za prvi tim.

Tužioci u južnoj italijanskoj regiji Kalabrija preduzeli su isti korak protiv trećeligaškog kluba Krotone prošlog meseca, u još jednoj u nizu istraga o navodnoj umešanosti mafije i organizovanog kriminala u aktivnosti fudbalskih klubova i tvrdokornih navijačkih grupa.

