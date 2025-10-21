Slušaj vest

Poznati su svi termini šesnaestine finala Kupa Srbije.

Žreb je održan pre nekoliko dana, a sada su određeni tačni termini odigravanja utakmica.

Jedna od njih neće biti odigrana, u pitanju je  duel Mladosti GAT i Vojvodine, a pošto je Mladost GAT odustala od takmičenja Vojvodina će bez borbe otići u osminu finala.

Crvena zvezda - IMT Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Prve dve utakmice igraće se 28. oktobra:

Javor - Železničar (13.30),

Mačva - Partizan (18.30)

Za 29. oktobar zakazane su utakmice:

Grafičar - TSC (13.00), Zemun - Radnički 1923 (13.00), Budućnost (Dobanovci) - OFK Beograd (13.00), Naftagas (Elemir) - Novi Pazar (13.00), Mokra Gora - Spartak (13.00), Borac 1926 - Čukarički (13.00), Trajal – Napredak (15.30) i Radnik - IMT (16.00).

Četiri utakmice igraće se 30. oktobra:

OFK Vršac - Tekstilac (13.00), GFK Dubočica – Mladost Lučani (13.00), GFK Sloboda - Radnički Niš (15.30), Voždovac - Jedinstvo Ub (18.00).

Poslednja utakmica šesnaestrine finala igraće se 19. novembra, kada će snage odmeriti Sloven Ruma i Crvena zvezda, a satnica će naknadno biti objavljena.

