Hari Megvajer još uvek nije produžio ugovor sa Mančester junajtedom, te je neizvesno šta će biti sa njim narednog leta.

Tada mu ističe ugovor sa Crvenim đavolima, a bilo je najava da bi saradnja mogla da bude nastavljena, međutim, ništa se ne dešava po tom pitanju.

Fudbaleri Mančester junajteda protiv Liona Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Megvajer je bio heroj pobede Junajteda protiv Liverpula i posle meča se osvrnuo na svoj status.

- Već sedam godina sam u ovom klubu, i ova pobeda mi mnogo znači. Ulazim u poslednju godinu ugovora, pa je moguće da sam večeras poslednji put zaigrao na Enfildu u dresu Junajteda. Drago mi je što sam uspeo da ovaj meč obeležim na pravi način - rekao je Megvajer za BBC.

Videćemo kakva budućnost čeka iskusnog štopera.

