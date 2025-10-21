Odbio je da produži ugovor sa Mančester junajtedom.
MEGVAJER NAPUŠTA MANČESTER? Engleski štoper šokirao fudbalsku javnost!
Hari Megvajer još uvek nije produžio ugovor sa Mančester junajtedom, te je neizvesno šta će biti sa njim narednog leta.
Tada mu ističe ugovor sa Crvenim đavolima, a bilo je najava da bi saradnja mogla da bude nastavljena, međutim, ništa se ne dešava po tom pitanju.
Megvajer je bio heroj pobede Junajteda protiv Liverpula i posle meča se osvrnuo na svoj status.
- Već sedam godina sam u ovom klubu, i ova pobeda mi mnogo znači. Ulazim u poslednju godinu ugovora, pa je moguće da sam večeras poslednji put zaigrao na Enfildu u dresu Junajteda. Drago mi je što sam uspeo da ovaj meč obeležim na pravi način - rekao je Megvajer za BBC.
Videćemo kakva budućnost čeka iskusnog štopera.
