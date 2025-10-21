Slušaj vest

Mučio se Aleksandar Mitrović sa povredama tokom cele sezone u dresu Al Ahlija, a čini se da je srpskog napadača ponovo zadesio maler.

Kako prenosi "Alkass Sports", Mitrović se ne nalazi na spisku igrača koji će u sredu, od 17 časova i 30 minuta, odmeriti snage sa ekipom Al Nahde iz Omana, u okviru meča druge runde Lige šampiona Golfskog zaliva.

Da li je reč o povredi ili nečemu drugom, nema zvaničnih informacija, ali je činjenica da je Mitrogol postao udarna igla Al Rajana za vrlo kratko vreme. 

Od dolaska u Katar postigao je tri pogotka i dve asistencije, te odmah pokazao da će biti veliko pojačanje za tim iz Dohe

