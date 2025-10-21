- Moram da pohvalim Partizan. Nisam do sada imao priliku da govorim o njima. Imaju fenomenalan mladi tim. Očekujem da će u periodu od narednih godinu i po dana Partizan od svojih bisera zaraditi minimum 30 miliona evra. Verujem i više, ako odluče da ih prodaju. Sjajan potez napravila je uprava kluba odlukom da pruži šansu svojim talentima. Pred njima je svetla budućnost. Navijači, koji su Partizanov 12. igrač, pružaju deci vetar u leđa. Zasluženo, jer klinci zaista dobro igraju. Predstoji nam veoma težak zadatak, ali dobro se pripremamo. Znamo kvalitete Partizana, da su odlični u igri 'jedan na jedan', da dobro trče bez lopte, da su brzi... Odlično su vođeni od strane mog kolege Srđana Blagojevića. Imaju sedam, osam bonusa. Trenutno su drugi, verujem da će na toj poziciji i završiti prvenstvo. Jednostavno nije realno da osvoje ligu. Crvena zvezda ima najdominantniji i najbolji tim - ne samo za naše uslove. Odlična su ekipa i za Ligu Evrope. Partizan je napravio vrhunski potez što je pružio poverenje mladima, jer su svesni da nije realno pobediti Zvezdu u ovom momentu. To je odličan sistem. Verujem da će biti konkurentniji Zvezdi sledeće godine, te da će tim vredeti 10 puta više - rekao je Lalatović za "Meridian sport".