Zbog kašnjenja leta otkazana je i konferencija za novinare koju su u Frankfurtu trebalo da održe menadžer Liverpula Arne Slot i vezista Dominik Soboslaj na stadionu Dojče bank park.

Ekipa je ranije tokom dana održala trening u svom kampu, ali bez povređenog veziste Rajana Gravenberha, koji je zbog povrede članka napustio teren u 62. minutu poraza od Mančester junajteda u Premijer ligi u nedelju.

Nije saopšteno kada će avion Liverpula poleteti za Nemačku.

Liverpul u sredu gostuje Ajntrahtu posle serije od četiri uzastopna poraza u svim takmičenjima, uključujući i minimalni poraz od Galatasaraja (0:1) u drugom kolu Lige šampiona.

(Beta)