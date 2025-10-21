Let fudbalera Liverpula za Nemačku uoči utakmice Lige šampiona protiv Ajntrahta iz Frankfurta odložen je zbog, kako je klub naveo, "tehničkih problema sa avionom".
Fudbal
"TEHNIČKI PROBLEMI SA AVIONOM" Fudbalerima Liverpula odložen let za Nemačku
Slušaj vest
Zbog kašnjenja leta otkazana je i konferencija za novinare koju su u Frankfurtu trebalo da održe menadžer Liverpula Arne Slot i vezista Dominik Soboslaj na stadionu Dojče bank park.
Ekipa je ranije tokom dana održala trening u svom kampu, ali bez povređenog veziste Rajana Gravenberha, koji je zbog povrede članka napustio teren u 62. minutu poraza od Mančester junajteda u Premijer ligi u nedelju.
Nije saopšteno kada će avion Liverpula poleteti za Nemačku.
Liverpul u sredu gostuje Ajntrahtu posle serije od četiri uzastopna poraza u svim takmičenjima, uključujući i minimalni poraz od Galatasaraja (0:1) u drugom kolu Lige šampiona.
(Beta)
Reaguj
Komentariši