Španska fudbalska liga (La Liga) saopštila je da odustaje od planiranog održavanja prvenstvene utakmice između Viljareala i Barselone u Majamiju, u Sjedinjenim Američkim Državama.
"La Liga obaveštava da je, nakon razgovora sa promoterom meča u Majamiju, ovaj doneo odluku da otkaže događaj zbog neizvesnosti koja je poslednjih nedelja vladala u Španiji", navodi se u saopštenju.
Liga je izrazila žaljenje što ne može da iskoristi "ovu istorijsku priliku" da po prvi put organizuje prvenstvenu utakmicu španskog šampionata u inostranstvu.
Pokušaji La Lige da održi utakmicu u SAD datiraju još iz 2018. godine, kada je planirano da Barselona i Đirona odigraju meč u Majamiju, ali je taj projekat blokiran nakon što su Fifa i Fudbalski savez Španije odbili da daju saglasnost.
(Beta)
