"La Liga obaveštava da je, nakon razgovora sa promoterom meča u Majamiju, ovaj doneo odluku da otkaže događaj zbog neizvesnosti koja je poslednjih nedelja vladala u Španiji", navodi se u saopštenju.

Liga je izrazila žaljenje što ne može da iskoristi "ovu istorijsku priliku" da po prvi put organizuje prvenstvenu utakmicu španskog šampionata u inostranstvu.

Pokušaji La Lige da održi utakmicu u SAD datiraju još iz 2018. godine, kada je planirano da Barselona i Đirona odigraju meč u Majamiju, ali je taj projekat blokiran nakon što su Fifa i Fudbalski savez Španije odbili da daju saglasnost.

(Beta)