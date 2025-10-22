Loša vest iz sveta fudbala je stigla iz Italije.
TRENER ČUVENOG KLUBA ZAVRŠIO U BOLNICI: Otkriveno zbog čega je morao da bude hospitalizovan
Trener Bolonje Vinčenco Italijano je primljen na bolničko lečenje.
Italijano je u ponedeljak primljen na pulmološko odeljenje Univerziteta kliničkog centra Sant'Orsola-Malpigi u Bolonji pod nadzorom profesora Stefana Nave.
Prema informacijama saopštene javnosti trener je u bolnici zbog bakterijske upale pluća koja zahteva specifičnu antibaterijsku terapiju.
Njegovo stanje je stabilno i ide ka boljem. Najavljeno je da će u bolnici provesti pet dana.
Bolonja je veoma dobro startovala sezonu u Seriji A i posle sedam utakmica je na petom mestu sa 13 bodova, tri manje od prvo plasiranog Milana, a dva manje od Intera, Napolija i Rome.
U Ligi Evrope je ovaj tim osvojio samo bod u prva dva kola.
