Trener Bolonje Vinčenco Italijano je primljen na bolničko lečenje.

Italijano je u ponedeljak primljen na pulmološko odeljenje Univerziteta kliničkog centra Sant'Orsola-Malpigi u Bolonji pod nadzorom profesora Stefana Nave.

Prema informacijama saopštene javnosti trener je u bolnici zbog bakterijske upale pluća koja zahteva specifičnu antibaterijsku terapiju.

Njegovo stanje je stabilno i ide ka boljem. Najavljeno je da će u bolnici provesti pet dana.

Bolonja je veoma dobro startovala sezonu u Seriji A i posle sedam utakmica je na petom mestu sa 13 bodova, tri manje od prvo plasiranog Milana, a dva manje od Intera, Napolija i Rome.

U Ligi Evrope je ovaj tim osvojio samo bod u prva dva kola.

