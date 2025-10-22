Slušaj vest

Bojkot je urodio plodom! Nakon masovne pobune navijača i igrača La liga je odustala od plana da Viljareal i Barselona 20. decembra svoj ligaški meč odigraju u Sjedinjenim Američkim Državama.

Čelnici lige otkazali su utakmicu na "Hard Rock" stadionu u Majamiju i ona će biti odigrana, kako bi i trebalo, pred navijačima Viljarela na stadionu "De la Ceramica".

Podsetimo, odluka La Lige da se utakmica između Viljareala i Barselone igra u Americi, izazvala je neviđenu buru u fudbalskoj javnosti Španije.

Navijači Barselone zviždali su pred start meča sa Đironom, a protestu su se priključili i fudbaleri oba tima, koji su nepomično stajali 15-ak sekundi, odbijajući da započnu igru. Tako su jasno stavili do znanja šta misle o komercijalizaciji utakmica i udaljavanju fudbala od domaćih navijača.

Zbog šokantne odluke zagrmeo je i kapiten Reala Dani Karvahal, koji je istakao da je odlukom da se meč igra u SAD ozbiljno narušena regularnost takmičenja.

"To je jasno kršenje pravila takmičenja. Sve ekipe se neće takmičiti u istim uslovima", izjavio je 33-godišnji bek za javnu televiziju RTVE.

U španskom prvenstvu nastupa 20 klubova koji bi trebalo da odigraju po jednu utakmicu protiv svakog protivnika na domaćem i gostujućem terenu. La Liga je odlučila da Viljareal, umesto na svom, ugosti Barselonu 20. decembra u Majamiju, koji je neutralni teren za oba tima. Tako bi Katalonci bili u povlašćenom položaju u odnosu na druge ekipe.

Čelnici La Lige su očito shvatili da će se protesti nastaviti, što nije dobro za imidž lige, pa su odlučili da otkažu meč u Majamiju. Međutim, prave razloge za otkazivanje nisu naveli.

Promoteri utakmice, kompanija "Relevent" navela je da je razlog za otkazivanje "nedovoljno vremena za organizaciju događaja, s obzirom na trenutnu neizvesnost u Španiji".

Ovo nije bio prvi pokušaj La Lige da organizuje meč u inostranstvu. Pokušali su nešto slično i 2018. i 2019. godine, ali ideje su propale zbog protivljenja Fudbalskog saveza Španije i FIFA.

Kurir sport