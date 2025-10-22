Slušaj vest

Podsetimo, nakon remija Spartaka protiv Rostova mediji u Rusiji su objavili informaciju da Srbin više neće voditi crveno-bele iz Moskve, a odmah je i ponuđeno ime koje bi moglo da ga zameni.

Međutim, ubrzo su tu informaciju demantovali, a Dejan Stanković je u utorak uveče vodio ekipu na gostovanju protiv ekipe Dinamo Mahačkala u Kupu Rusije.

Spartak je pobedio rezultatom 3:1, a Srbin je nakon utakmice odgovorio ruskim novinarima.

- Za sve trenere situacija je ista. Ima mnogo primera. Mogu da pomenem Tudora, koji je svakog vikenda pod ogromnim pritiskom. To je deo našeg posla i upravo zbog toga volimo ono što radimo. Ja sam trener koji se nikada ne predaje i nikada se neću predati. Svi radimo svoj posao: vi pišete ono što želite, a ja radim ono što je moj zadatak. Ja sam trener velikog kluba, veoma snažnog kluba u Rusiji. Sada vidim koliko je on zaista jak i važan. Nije lako. Oko tima i igrača se stvara mnogo pritiska - rekao je Stanković.

Dodao je još jednom da se neće predati i poručio da je ponosan na to što je trener Spartaka.

- Odluku u svakom slučaju donosi klub. Kada i šta može da se dogodi, odlučuje samo klub. Sutra, prekosutra ili bilo kog drugog dana, odluka je na njima. Možete da pomenete stotinu imena, ali to ništa ne menja. U Ferencvarošu, Sampdoriji, bilo je isto, spominjalo se mnogo imena. Takve situacije su potpuno normalne, svuda i svakog vikenda. Ja se neću predati. Ponosan sam što radim u ovom timu. Čak i posle utakmice sa Rostovom, način na koji se ekipa borila, to je jedan od primera. Bili smo blizu pozitivnog rezultata. Ponosan sam što radim u ovom klubu. Koliko će to trajati, jedan dan, deset dana ili sto, nije važno. Reći ću "hvala" i naglasiti da sam ponosan što sam ovde. Osećam se kao kod kuće - rekao je Dejan Stanković.

Spartak je sa Stankovićem prošle sezone završio na četvrtom mestu u prvenstvu i igrao finale Kupa gde je izgubio od Rostova.

Trenutno je šesti na tabeli sa 19 bodova.

