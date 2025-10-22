Slušaj vest

Trener Vladan Milojević je u Portugal poveo 23 igrača, a na spisku su sledeći fudbaleri:

Mateus, Ivan Guteša, Vuk Draškić, Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Rodrigao, Freklin Tebo Učena, Miloš Veljković, Stefan Leković, Nair Tiknizjan, Adem Avdić, Mahmudu Bađo, Tomas Handel, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Nemanja Radonjić, Luka Zarić, Piter Olajinka, Bruno Duarte, Marko Arnautović.

U odnosu na gostovanje Portu u drugom kolu na spisku su golman Vuk Draškić i Rade Krunić čiji povratak predstavlja odličnu vest za crveno-bele. Oni su na spisak upali umesto Omrija Glazera i Vladimira Lučića.

Krunić je jedan od ključnih igrača Zvezde, a zbog povrede je propustio sedam utakmica, uključujući oba meča u Ligi Evrope. Za vikend je protiv IMT-a u Super ligi proveo u igri 46 minuta.

Crveno-beli su u prvom kolu Lige Evrope osvojili bod protiv Seltika na domaćem terenu (1:1), a u drugom su nesrećno poraženi na gostovanju Portu (1:1).

