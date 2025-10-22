Mančester siti savladao je Viljareal u gostima sa 2:0, a ovo su golovi i najzanimljiviji detalji sa ovog meča
LŠ
HALAND I SILVA POTOPILI "ŽUTU PODMORNICU": Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča Viljareal - Mančester siti (VIDEO)
Slušaj vest
U utorak, 21. oktobra, mogli smo da vidimo pravi spektakl u Ligi šampiona.
Na devet mečeva palo je 43 gola, te je neutralna publika zaista uživala.
Liga šampiona, detalji sa mečeva odigranih u utorak 21. oktobra Foto: S. Ros / imago sportfotodienst / Profimedia, Ruslan PRYANIKOV / AFP / Profimedia, Marc Aspland / News Licensing / Profimedia
Vidi galeriju
Mančester siti savladao je Viljareal u gostima sa 2:0, pogotke su postigli Haland i Silva, a ovo su golovi i najzanimljiviji detalji sa ovog meča:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši