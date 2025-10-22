Fudbal je igra poteza, taktike, ali i trke. Mečevi se često rešavaju lepim golovima, ali da bi do njih došlo potrebno je uložiti napor više od protivnika. Pretrčati kilometar više, zadržati ritam kada rival padne... Da bi igrači na terenu mogli da odgovore ovom izazovu, potrebno je adekvatno se pripremiti. Za fizičku pripremu fudbalera Grafičara jedan od najzaslužnijih je upravo kondicioni trener Slobodan Čikara koji nam je u emisiji Na kafi sa Grafosom govorio o brojnim zanimljivim temama.