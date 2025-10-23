Braga i Crvena zvezda igraju meč 3. kola Lige Evrope u četvrtak od 18.45, a direktan prenos možete pratiti na dve televizije
CRVENO-BELI NA TEŠKOM EVROPSKOM GOSTOVANJU: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Braga - Zvezda
Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 gostuju Bragi u meču trećeg kola Lige Evrope.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na dve televizije - RTS 1 i Arena sport Premium 1.
Foto galerija iz Porta Foto: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici?
Ko će pobediti u meču Braga - Crvena zvezda?
