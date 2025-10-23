Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 gostuju Bragi u meču trećeg kola Lige Evrope.

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na dve televizije - RTS 1 i Arena sport Premium 1.

Foto galerija iz Porta Foto: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će pobediti u meču Braga - Crvena zvezda?

