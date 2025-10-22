Slušaj vest

Strelci su bili Antoni Gordon koji je doneo prednost svom timu i dva puta Harvi Barns.

1/9 Vidi galeriju Liga šampiona, detalji sa mečeva odigranih u utorak 21. oktobra Foto: S. Ros / imago sportfotodienst / Profimedia, Ruslan PRYANIKOV / AFP / Profimedia, Marc Aspland / News Licensing / Profimedia

Prvi gol Barnsa će se dugo pamtiti zbog toga što je Nik Poup, golman Njukasla, upisao asistenciju i to rukom.

Poup je uhvatio loptu nakon jednog centaršuta Benfike sa desne strane, a onda je loptu bacio snažno prema Barnsu.

Defanzivci portugalskog tima nisu dobro reagovali, pa je fudbaler Njukasla dobio priliku da brzo krene prema golu protivnika. Stigao je do kaznenog prostora i u njemu se odlično snašao, a Poup je upisao asistenciju.