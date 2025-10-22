Kada u jednoj večeri u Ligi šampiona "padne" 43 golova, očekivano je da barem jedan ne bude "normalan".
LUDILO
NESTVARNO ŠTA JE URADIO GOLMAN U NAJLUĐOJ NOĆI LIGE ŠAMPIONA: Uhvatio je loptu, a onda napravio pravo čudo o kojem bruji Evropa
Slušaj vest
U reviji ludih utakmica u 3. kolu elitnog evropskog takmičenja koje su odigrane u utorak uveče, Njukasl je pobedio Benfiku kao domaćin rezultatom 3:0.
Strelci su bili Antoni Gordon koji je doneo prednost svom timu i dva puta Harvi Barns.
Liga šampiona, detalji sa mečeva odigranih u utorak 21. oktobra Foto: S. Ros / imago sportfotodienst / Profimedia, Ruslan PRYANIKOV / AFP / Profimedia, Marc Aspland / News Licensing / Profimedia
Vidi galeriju
Prvi gol Barnsa će se dugo pamtiti zbog toga što je Nik Poup, golman Njukasla, upisao asistenciju i to rukom.
Poup je uhvatio loptu nakon jednog centaršuta Benfike sa desne strane, a onda je loptu bacio snažno prema Barnsu.
Defanzivci portugalskog tima nisu dobro reagovali, pa je fudbaler Njukasla dobio priliku da brzo krene prema golu protivnika. Stigao je do kaznenog prostora i u njemu se odlično snašao, a Poup je upisao asistenciju.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Reaguj
Komentariši