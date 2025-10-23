Slušaj vest

Tužna vest potresla je brazilsku sportsku javnost. Tamo je život tragično izgubio 20-godišnji fudbaler Antoni Ilano u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u državi Pjaui.

Mladi fudbaler nastradao je vozeći motor kada je, tokom noći, udario u kravu koja se kretala po putu.

Snimci nadzornih kamera zabeležili su dramatičan trenutak sudara, a prema svemu sudeći, Ilano nije imao vremena da izbegne prepreku.

Nakon udarca, ostao je da leži nepomično na asfaltu. Dvojica prolaznika su mu odmah pritrčala u pokušaju da pomognu, ali nažalost, mladić je preminuo na licu mesta.

Ne propustiteOstali sportoviOGROMNA TRAGEDIJA POTRESLA CEO KOMŠILUK! Automobil izleteo sa staze i zaleteo se ka publici - jedna osoba poginula, raste broj povređenih...
sander-hallaste-dvuRjYglH9M-unsplash.jpg
FudbalSTRAVA I UŽAS! MLADI FUDBALER (19) PREMINUO NA TERENU! Jezive scene na utakmici - isplivali dramatični detalji koji su potresli svet!
shutterstock-2960561.jpg
Ostali sportoviFUDBALSKA LEGENDA (45) IZVRŠILA SAMOUBISTVO! Strašna tragedija uzdrmala sportski svet!
profimedia-0059232399.jpg
Ostali sportoviTUGA! VELIKI ATLETSKI ŠAMPION PREMINUO NAKON KRATKE BOLESTI! Bio je u TOP 10 na svetu, oglasila se njegova porodica i potvrdila užasnu vest!
profimedia-0344779107.jpg
KošarkaOGROMNA TUGA! Preminula košarkaška reprezentativka (30) - borila se kao lav, ova njena priča će vam slomiti srce!
profimedia-0634717916.jpg

Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot