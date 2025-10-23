Strašne vesti stižu iz Brazila.
ISPLIVAO SNIMAK UŽASNE TRAGEDIJE! MLADI FUDBALER UDARIO U KRAVU I POGINUO NA LICU MESTA! Jeziva nesreća kakva se ne pamti, pogledajte trenutak užasa! (VIDEO)
Tužna vest potresla je brazilsku sportsku javnost. Tamo je život tragično izgubio 20-godišnji fudbaler Antoni Ilano u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u državi Pjaui.
Mladi fudbaler nastradao je vozeći motor kada je, tokom noći, udario u kravu koja se kretala po putu.
Snimci nadzornih kamera zabeležili su dramatičan trenutak sudara, a prema svemu sudeći, Ilano nije imao vremena da izbegne prepreku.
Nakon udarca, ostao je da leži nepomično na asfaltu. Dvojica prolaznika su mu odmah pritrčala u pokušaju da pomognu, ali nažalost, mladić je preminuo na licu mesta.
