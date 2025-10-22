Jermen je prethodnog leta stigao u Zvezdu za 1.700.000 evra iz ruske Lokomotive, a za kratko vreme je dobio pasoš naše zemlje i postao naturalizovani Srbin.

Podiglo je to prašinu i u srpskoj, ali i u ruskoj javnosti pa je Aleksander Kljujev njegov agent obrazložio dolazak Jermena u Srbiju za tamošnje medije .

"Pasoš je bila tehnikalija. Nairov način života se svakako promenio. Zvezda je ozbiljan klub. Igra u evropskim takmičenjima, tu su Golovin i Zaharijan još od igrača iz Rusije koji imaju tu mogućnost. Nair ima priliku da igra protiv velikih klubova. Videli ste i protiv Porta kakav je bio... U suštini - ima punu minutažu protiv sjajnih timova, izgleda dobro i napreduje. Dolazak u Zvezdu je bio pravi potez", rekao je Kljujev.