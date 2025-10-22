Slušaj vest

Jermen je prethodnog leta stigao u Zvezdu za 1.700.000 evra iz ruske Lokomotive, a za kratko vreme je dobio pasoš naše zemlje i postao naturalizovani Srbin.

Nair Tiknizjan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Dragan Tesic

Podiglo je to prašinu i u srpskoj, ali i u ruskoj javnosti pa je Aleksander Kljujev njegov agent obrazložio dolazak Jermena u Srbiju za tamošnje medije.

"Pasoš je bila tehnikalija. Nairov način života se svakako promenio. Zvezda je ozbiljan klub. Igra u evropskim takmičenjima, tu su Golovin i Zaharijan još od igrača iz Rusije koji imaju tu mogućnost. Nair ima priliku da igra protiv velikih klubova. Videli ste i protiv Porta kakav je bio... U suštini - ima punu minutažu protiv sjajnih timova, izgleda dobro i napreduje. Dolazak u Zvezdu je bio pravi potez", rekao je Kljujev.

Ne propustiteFudbalFUDBALER ZVEZDE OBJASNIO ZAŠTO JE UZEO SRPSKI PASOŠ: Nair Tiknizjan otkrio razloge zbog čega više nije stranac u Srbiji!
Tiknizjan1.jpg
FudbalKATAI I ARNAUTOVIĆ DELILI LEKCIJE NEDISCIPLINOVANOM SAIGRAČU! Važan fudbaler pravi probleme Crvenoj zvezdi! Zakasni na sastanak, pa onda kaže ovo
Nair Tiknizjan na utakmici protiv Pafosa
FudbalFANTASTIČNE SCENE PRED POČETAK UTAKMICE! Malo ko je primetio šta su uradili fudbaleri Crvene zvezde tokom pljuska
Tiknizjan i Ivanić dali jakne mališanima tokom pljuska
FudbalZANOSNA SUPRUGA ASA ZVEZDE DOŠLA NA MARAKANU I DOŽIVELA NEPRIJATNOST! Posle meča ostala u neverici, otkrila šta joj je zasmetalo: E, to mi je već bilo krivo!
Jana Romaškina

Vasilije Kostov gol Portou Izvor: Arena 1 Premium