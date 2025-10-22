Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Bragi u utakmici 3. kola Lige evrope.

Crveno-beli će tako posle svega tri nedelje ponovo igrati u Portugalu, kada su nesrećno poraženi od Porta 1:2.

Trener Brage Karlos Visens izneo je svoja očekianja pred meč.

"Zvezda je tim koji ima ima indivudilno veliki broj kvalitetnih fudbalera. Opet, ako insistirate na pitanju ko je najbolji od njih, odgovoriću vam – tim. Videlo se to i u Ligi Evrope, obe utakmice, protiv Seltika i Porta odigrali su na visokom nivou. Tu, pre svega, mislim na meč sa Portom, odlučenim u poslednjim minutima. Meč sa Seltikom bio je drugačiji, obilovao šansama na obe strane, videlo se da oba protivnika imaju kvalitet", rekao je Visens.

Impresioniran je Zvezdinim učinkom u Superligi Srbije.

"Statistika sve govori! Pogledajte brojke… Njihove činjenice u ligi ukazuju da imaju više opcija. Očkeujem tim spreman da se bori maksimalno na terenu. Zato je i naš zadatak kompleksniji i izazovniji. Pred nama je velika obaveza da pokažemo jednu od najboljih partija u dosadašnjem delu sezone", dodao je španski stručnjak.

Nekadašnji saradnik Pepa Gvardiole u Mančester Sitiju je tek nedavno preuzeo klub.

"Igramo kolektivno tek tri meseca, ali sad napredujemo i pokazujemo u saradnji sa fudbalerima sve bolja izdanja. Maksimalno orijentisano okrenuti prvoj narednoj utakmici, odrađivali smo zadatke. Igrači polako dostižu formu, ima i dalje mesta napretku… Fokus je na tim prvim utakmicama, verujem da ćemo na najbolji način odgovoriti predstojećim izazovima", zaključio je Visens.