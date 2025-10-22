Slušaj vest

"Španski fudbal je propustio priliku da napreduje, da se projektuje globalno i ojača u budućnosti. Odbrana 'tradicije' se poziva iz uskogrude i provincijalne perspektive", naveo je Tebas na društvenoj mreži X.

Španska liga u utorak je objavila da je otkazala utakmicu Viljareala i Barselone koja je trebalo da se igra 20. maja na Hard Rok stadionu u Majamiju, zbog neizvesnosti koja je poslednjih dana vladala u Španiji i protivljenja navijača, igrača i pojedinih klubova u vezi odigravanja prvenstvene utakmice u inostranstvu.

Tebas je zahvalio Barseloni i Viljarealu na "njihovoj posvećenosti i velikodušnosti što su deo projekta koji je težio rastu takmičenja".

"Oni nisu mislili na sebe, mislili su na sve", rekao je Tebas i dodao da španski fudbal zaslužuje da gleda u budućnost ambiciozno, a ne sa strahom.

"Nastavićemo da pokušavamo. Ovoga puta smo bili veoma blizu", naveo je Tebas.

Evropska navijačka grupa pohvalila je odluku, a španska vlada pozvala je na veću transparentnost u bilo kakvim budućim pregovorima i pokušajima da se ligaška utakmica igra u inostranstvu.

"Zdrav razum i pravila igre su prevladali. Ovo je seizmička pobeda za evropski fudbal i svakoga ko veruje da igra pripada srcu naših zajednica. Poraz Primere šalje jasnu poruku svetu fudbala: takvi loše osmišljeni projekti su osuđeni na propast. Ovi pokušaji destabilizacije temelja igre moraju sada prestati", navodi se u saopštenju Udruženja evropskih navijača.

Ta grupa je pozvala i italijansku Seriju A da odustane od planova da organizuje utakmicu Milana i Koma u Australiji u februaru.

(Beta)