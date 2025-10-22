Slušaj vest

Naime Abramovič je u poodmaklim pregovorima o preuzimanju većinskog paketa akcija istanbulskog kluba, na sva zvona prenose turski mediji.

Rus je navodno već kupio luksuznu vilu u Istanbulu, što dodatno podgreva spekulacije. Ipak, za realizaciju ove kupovine biće mu potrebna dozvola turskih vlasti.

Ko je Roman Abramovič

U svet fudbala ušao je 2003 godine kada je preuzeo Čelsi i doveo klub doveo do najvećih uspeha u istoriji, uključujući dve titule Lige šampiona, dve Lige Evrope i pet šampionskih titula u Engleskoj. Klub je prodao 2022. godine nakon sankcija uvedenih zbog rata u Ukrajini.

Zbog trenutnih ograničenja za ruske vlasnike u većini evropskih liga, Turska se nameće kao logičan izbor za njegov povratak, a Galatasaraj, aktuelni šampion, kao najzvučnije ime.

Galatasaraj je sezonu otvorio sa devet pobeda u 11 mečeva, a u trećem kolu Lige šampiona večeras od 18.45 dočekuje norveški Bode/Glimt.

Istorijski, Galatasaraj je osvojio Kup UEFA 2000. godine i UEFA Superkup iste godine, a najveći uspeh u Ligi šampiona zabeležio je 2013. plasmanom u četvrtfinale.