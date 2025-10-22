Slušaj vest

Legendarni trener Arsenala Arsen Venger danas je napunio 76 godina.

1. oktobra 1996 godine Arsenal je napravio potez koji je zauvek promenio istoriju kluba, ali i engleskog fudbala.

Na klupu "tobdžija" seo je do tada malo poznati Arsen Venger.

Nije tajna da je prva opcija Arsenala za tu sezonu bio legendarni Johan Krojf, ali je izbor pao na tada ne baš poznatog Vengera, što se ispostavilo kao fenomenalan potez.

U očima jednog dela navijača Arsenala Venger je legenda za kojom niko ne žali, nakon godina i godina patnje, ali Francuzu niko ne može da oduzme to da je od londonskog kluba napravio giganta

Nakon što je radio u Strazburu, Kanu, Nansiju, stigao je u Monako 1987. godine. Tu je ostao sedam godina,a onda otišao u Japan, u Nagoju i tek osnovanu Džej ligu, a potom, u oktobru 1996. godine, stigao je u Arsenal i tek nešto stariju Premijer ligu.

Koji Arsen?

Jedan list ga je pozdravio naslovom Arsène Who? (Koji Arsen?). Venger nije mario za to. Promenio je svaki ćošak kluba koje je smatrao neadekvatnim. Agitovao je za izgradnju trening centra, čak je potom učestvovao u njegovom dizajniranju. Preobličio je ishranu fudbalerima, ali ono što je najvažnije promenio je način igranja fudbala.

Arsenal je počeo da igra prelep fudbal koji mu je doneo globalnu popularnost i navijaće širom sveta

„Inspirisali su me ljudi, koji nisu samo želeli da pobede za sebe, već su želeli da pobede na određeni način. Ako se navijač probudi ujutru i pomisli ‘Arsenal igra danas! Danas me čeka sjajno iskustvo', uradio sam svoj posao. Moram da se trudim da ljudima pružim nešto lepo", objasnio je sebe i ono što radi Venger.

Nepobedivi

Sve je kulminiralo u sezoni 2003/2004, kada je Arsenal u 38 utakmica pobedio u 26, dok je u 12 igrao nerešeno. Osvojio je titulu sa 93 boda kao jedini nepobeđeni tim još od 19. veka. Venger je jednom rekao da cilj svega u životu treba da bude da se to radi toliko dobro da postane umetnost. „Nepobedivi", čiji je niz trajao 49 utakmica, njegov su vrhunac karijere, a Venger još tada dobio nadimak "Profesor".

Ali onda dolazi težak period za Arsenal.

Izgrađen je Emirejts, koji ima skoro 60 odsto više mesta nego što je imao Hajberi, koji će podići prihod od mečeva na otprilike 100 miliona funti godišnje. Međutim, izgradnja stadiona, kao i prerada Hajberija u kompleks luksuznih stanova, koštala je jako puno. Skoro 70 odsto od tog „jako puno" isplaćeno je zajmovima. Arsenal je, stoga, morao da dobrano smanji novac za plate igrača, kao i novac koji ulaže u transfere.

Venger je mogao da ode iz kluba, imao je ponude najvećih evropskih klubova, ali nije želeo.

Navijači nisu mogli da prihvate da trofeji više nisu realni i i počele su salve kritika na račun Francuza, ali "Profesor" je održavao Arsenal 18 uzastopnih godina u Ligi šampiona, što nijedan klub u Evropi nije uspeo.

Zaostavština

Venger je nastavio po svome. Period izgradnje stadiona i svega propratnog nazvao je najosetljivijim i najvažnijim u svojoj karijeri.

Njegove reči na značaju dobijaju tek danas. Arsenal čitavu trećinu svojih prihoda izvlači iz tog stadiona, u čemu mu nema ravnog u Engleskoj. Stadion je bio način da se trajno prikači za finansijsku elitu. Stadion je bio neophodan. On je Vengerov trofej od 60.000 kubnih metara betona i 60.000 sedećih mesta.

Žrtvovao je sebe za dobrobit kluba...

Arsenal je danas lider Premijer lige i u Ligi šampiona ima sve tri pobede, bez primljenog gola.

Prethodne tri sezone završavao je kao drugi u Premijer ligi, a prošle sezone stigao do polufinala Lige šampiona.

Autobigrafija

U oktobru 2020. izašla je prva autobiografija Arsena Vengera pod nazivom "Život u crvenom i belom"

„Arsen Venger je čovek koji je promenio lice fudbala u ovoj zemlji. On je revolucionarni menadžer čiji uticaj, i to ne samo u Arsenalu već i u celom fudbalu tokom 22 godine, je nemerljiv.Promenio je navike igrača, i što je još važnije otvorio nam uči i proširio um. Za više od dve decenije uneo je više uzbuđenja i živosti od bilo kog drugog, što se najbolje vidi u njegovom timu Nepobedivih“, rekao je tada Alan Samson, prvi čovek izdavačke kuće.

Nakon odlaska iz Arsenala 2018. godine Venger je preuzeo funkciju u FIFA.