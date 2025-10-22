Slušaj vest

Fudbalere Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 časova očekuje gostovanje Bragi u utakmici 3. kola Lige Evrope.

Stadion Brage Foto: Kurir Sport

Crveno-beli će igrati na stadionu koji je specifičan u svetu fudbala.

Možda nije slavan poput "Vemblija", "Santjago Bernabeua", "Nou kampa", "Bombonjere", Monumentala", "Old Traforda", "Enfilda", ali stadion "Munisipal" nudi sliku od koje zastaje dah.

Ovako izgleda stadion Brage uklesan u kamenolom Izvor: kurir televizija

Kao što se može videti u prilozima izveštača Kurira iz Brage, stadion je zapravo izgrađen u stenama. Tačnije, uklesan je u granit nekadašnjeg kamenoloma.

Stadion Brage Izvor: Kurir televizija

Braga na svom "Municipalu" nastupa od 2003. godine kada je stadion otvoren za potrebe Evropskog prvenstva. Dizajnirao ga je malo poznati arhitekta - Eduardo Souto de Moura.