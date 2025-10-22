Fudbalere Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 časova očekuje gostovanje Bragi u utakmici 3. kola Lige Evrope.
LIGA EVROPE
RODRIGAO VERUJE U POBEDU: Tehnički zahtevan meč, znamo kako da stignemo do cilja...
Dan uoči meča održana je konferencija za medije na kojoj je pored trenera crveno-belih Vladana Milojevića govorio i brazilski defanzivac Rodrigao.
"Znamo da će utakmica protiv Brage zahtevati puno od nas što se tiče tehnike, ali nadamo se da će naš tim stići do cilja. Igrao sam tri puta protiv Brage i nisam nijednom pobedio, ali sada sam sa drugom ekipom i nadam se prvoj pobedi", rekao je Rodrigao.
Trening Zvezde pred Bragu Foto: Kurir Sport/Aleksandar Radonić
Uporedio je Porto i Bragu..
"Braga igra više kolektivno, dok je Porto građen na individualcima. Daćemo sve od sebe da pobedimo", zaključio je Rodrigao.
