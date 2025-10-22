Slušaj vest

Dan uoči meča održana je konferencija za medije  na kojoj je pored trenera crveno-belih Vladana Milojevića govorio i brazilski defanzivac Rodrigao.

"Znamo da će utakmica protiv Brage zahtevati puno od nas što se tiče tehnike, ali nadamo se da će naš tim stići do cilja. Igrao sam tri puta protiv Brage i nisam nijednom pobedio, ali sada sam sa drugom ekipom i nadam se prvoj pobedi", rekao je Rodrigao.

Trening Zvezde pred Bragu Foto: Kurir Sport/Aleksandar Radonić

Uporedio je Porto i Bragu..

"Braga igra više kolektivno, dok je Porto građen na individualcima. Daćemo sve od sebe da pobedimo", zaključio je Rodrigao.

Ne propustiteFudbalTRENER BRAGE IMPRESIONIRAN ZVEZDOM: Pogledajte njhove brojke...
FK Crvena zvezda
FudbalVELIKA VEST ZA SVE ZVEZDAŠE! Crveno-beli otputovali u Bragu, u avionu je bio i ovaj čovek
Marko Arnautović na aerodromu
FudbalDA NAM SE PROTIV BRAGE VRATI ZA SVE PROMAŠAJE PROTIV PORTA: Direktor Crvene zvezde uzda se u ove igrače na teškom gostovanju!
Zvezdan Terzić i Mitar Mrkela, čelnici FK Crvena zvezda

Vladan Milojević pred meč sa Bragom Izvor: Kurir televizija