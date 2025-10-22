Dan uoči meča održana je konferencija za medije na kojoj je pored trenera crveno-belih Vladana Milojević a govorio i brazilski defanzivac Rodrigao .

"Znamo da će utakmica protiv Brage zahtevati puno od nas što se tiče tehnike, ali nadamo se da će naš tim stići do cilja. Igrao sam tri puta protiv Brage i nisam nijednom pobedio, ali sada sam sa drugom ekipom i nadam se prvoj pobedi", rekao je Rodrigao.