Mladen Žižović novi je trener Radničkog iz Kragujevca zvanično je saopštio klub iz Šumadije.

Žižović je pažnju na sebe privukao sjajnim vođenjem Borca iz Banja Luke sa kojim je ispisao najlepše stranice klupske istorije i izborio plasman u nokaut fazu Lige konferencija u prošloj sezoni.

Radnički se ovim povodom saopštenjem obratio javnosti.

"Fudbalski klub Radnički 1923 Kragujevac obaveštava javnost da je novi šef stručnog štaba našeg kluba Mladen Žižović.

Tokom dosadašnje trenerske karijere predvodio je ekipe Radnika iz Bijeljine, Zrinjskog iz Mostara, Slobode iz Tuzle, Al-Holuda iz Saudijske Arabije, Škupija iz Severne Makedonije i Borca iz Banjaluke, sa kojim je u prethodnoj sezoni ostvario zapažene rezultate.

Zvanična promocija novog trenera zakazana je za četvrtak, 23. oktobar, u 12:00 časova, na stadionu „Čika Dača“.

FK Radnički 1923 Mladenu Žižoviću želi mnogo uspeha u novom izazovu i puno zajedničkih pobeda u crvenom dresu!"

