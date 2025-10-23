Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić

Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 18.45 sati odigraće na stadionu "Munisipal" utakmicu trećeg kola Lige Evrope protiv domaćina Brage.

Stadion "Munisipal" u Bragi originalna je građevina jedinstvena u fudbalskom svetu. U prevodu značilo bi "opštinski stadion", jer "munisipal" na portugalskom jeziku znači "opština".

Ovaj stadion sagrađen je 2003. godine za potrebe Evropskog prvenstva u fudbalu čiji je domaćin 2004. bio Portugal. Narod mu je od milja dao nadimak "Kamenolom" "a pedreira" na portugalskom, jer je delom urezan u stenu i to na južnom delu. Nekada je tu stvarno bio kamenolom. Ima kapacitet od 30.286 gledalaca, a dizajnirao ga je portugalski arhitekta Eduardo Souto se Moura, koji je za ovaj dizajn dobio Prickerovu nagradu za arhitekturu.

1/7 Vidi galeriju Munisipal - impresivan stadion portugalske Brage. Foto: Aleksandar Radonić / Kurir sport

Posebnost ovog fudbalskog zdanja je što iza golova nema tribina, već veliki zid a sjedne strane i kameno brdo sa druge. Klub Sporting Braga najam stadiona plaća simbolično, 500 evra mesečno.

Krov stadiona je jedna od najzanimljivijih komponenti. Pokrivenost je oslonjena na čelične kablove koji se protežu preko terena, inspirisani mostovima drevnih Inka u Južnoj Americi. Baš ovo originalno rešenje omogućava da travnjak prima prirodno svetlo.

Interesantna su i rešenja potkonstrukcija stadiona "Munisipa". Ispod terena nalazi se velika dvorana od oko 5 000 m² koja povezuje delove stadiona.

Troškovi izgradnje ovog stadiona grad Bragu koštali su 161.100.000 evra, što ga čini trećim najskupljim stadionom izgrađenim za potrebe EURO 2004. Skuplji su bili samo stadioni "Luž" u Lisabonu i "Dragao" u Portu. Svečano je otvoren 30.decembra 2003. utakmicom između Brage i španske Selte.

Osim fudbalskih utakmica Brage, stadion može da služiti i za druge događaje, kao što su muzički koncerti i politička, odnosno društvena događanja) zahvaljujući svojim multifunkcionalnim prostorima.

Moguće je obići stadion, muzej kluba i prostorije vezane za stadion, uz naravno doplatu u visini od 11 evra.

Zbog svog jedinstvenog položaja i dizajna smatra se jednim od najatraktivnijih fudbalskih stadiona na svetu.

