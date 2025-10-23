Vilijams se povredio u sredu tokom utakmice trećeg kola Lige šampiona protiv Karabaga (3:1). On je zbog povrede zamenjen u 38. minutu.
OZBILJAN UDARAC ZA BILBAO: Vilijams minimum tri nedelje van terena!
Kapiten fudbalera Atletik Bilbaa Injaki Vilijams odsustvovaće tri nedelje van terena zbog povrede butnog mišića desne noge, prenose danas španski mediji.
Vilijams se povredio u sredu tokom utakmice trećeg kola Lige šampiona protiv Karabaga (3:1). On je zbog povrede zamenjen u 38. minutu.
U saopštenju Atletika se navodi da je posle današnjih pregleda utvrđeno da je Vilijams zadobio povredu butnog mišića i da će reprezentativac Gane odmah početi sa procesom rehabilitacije.
Klub iz Bilbaa nije naveo koliko će Vilijams odsustvovati van terena, ali španski mediji tvrde da fudbalera Atletika očekuje pauza do tri nedelje.
Vilijams (31) je ove sezone odigrao 12 mečeva za Atletik u svim takmičenjima.
