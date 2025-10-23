Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić

Neverovatno smireno, ali i raspoloženo za šalu delovao je trener Crvene zvezde Vladan Milojević na konferenciji za medije, pred večerašnju utakmicu protiv Brage u gostima od 18.45 časova.

Crveno-beli će u ranijem terminu igrati svoju treću utakmicu u ovogodišnjem izdanju Lige Evrope, posle remija sa Seltikom (1:1) i nesrećnog poraza od Porta (1:2).

Trener Vladan Milojević poveo je u Bragu 23 fudbalera, a u Beogradu su ostali oni koji su povređeni Aleksandar Katai, Šavi Babika i Omri Glazer, te Vladimir Lučić koji je bio bolestan.

Vladan Milojević trener Crvene zvezde Foto: Screenshot, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Navijači Crvene zvezde željno iščekuju odluku trenera Milojevića o tome kojih 11 će početi utakmicu. Ima tu dosta dilema i nedoumica, a Kurir je pokušao da sazna startnu postavu prvaka Srbije u okršaju sa Bragom na stadionu "Munisipal".

Golman Mateus siguran je između stativa, a imaće i poseban motiv protiv kluba u kojem je proveo skoro deceniju svoje karijere. Na bekovskim pozicijama igrače Južnokorejac Seol i Jermenin Nair Tiknizjan.

Mateus na utakmici protiv Seltika Foto: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Štoperske pozicije donose određenu dozu neizvesnosti. Standardni Miloš Veljković vratio se posle reprezentativnih obaveza u klub sa manjom povredom, što je dovelo u pitanje njegovo mesto startera. Deluje da su trenutno u prednosti da počnu utakmicu Frenklin Tebo Učena i Rodrigao, mada ne bi trebalo bilo koga da iznenadi da Miloš Veljković, uprkos tome što nije 100 odsto spreman bude u startnih 11.

U veznom redu, druga nedoumica. Rade Krunić se oporavio, ali je pitanje da li je spreman za izazov u Ligi Evrope posle dva meseca pauze i svega 45 minuta protiv IMT. Deluje da su Tomas Handel i Timi Maks Elšnik bliži tome da počnu utakmicu protiv Brage. Ali, Vladan Milojević je taj kod koga su nož i pogača.

Treća nedoumica je pozicija desnog krila. Odluka Vladana Milojevića da iz Češke, sa megdana omladinca protiv Banjika iz Ostrave, vrati Luku Zarića i povede ga u Bragu jasno govori da trener ima ozbiljne namere da momkom, koji krajem oktobra puni 17 godina. I to da počne utakmicu. To bi značilo da se Nemanja Radonjić seli na klupu i da mu je spremljena uloga džokera. I ovo je pretpostavka, jer može da bude i obrnuto.

Zvezdini biser - Luka Zarić i Vasilije Kostov Foto: Www.crvenazvezdafk.com

U sredini veznog reda, na mestu iza napadača igraće Vasilije Kostov koji je protiv Porta, a onda i protiv IMT pokazao da se na toj poziciji snalazi kao riba u vodi. Leva krilna strana rezervisana je za kapitena Mirka Ivanića.

Na mestu najisturenijeg napadača nema dileme, tu će igrati Marko Arnautović. I njegovo iskustvo i snaga su oni na šta igraju u Crvenoj zvezdi, posebno što je odbrana Brage unazad mesec dana doživela brojne promene usled povreda i bolesti standardnih igrača.

Marko Arnautović na utakmici protiv Seltika Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kurir smatra da će Crvena zvezda protiv Brage zaigrati u sledećem sastavu, u formaciji (4-2-3-1): Mateus - Seol, Učena, Rodrigao (Veljković), Tiknizjan - Handel, Elšnik (Krunić) - Zarić (Radonjić), Kostov, Ivanić - Arnautović.

