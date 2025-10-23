Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić

Sudar Crvene zvezde i Brage večeras od 18.45 sati na stadionu "Munisipal" biće okršaj dva vredna tima, koja u svojim redovima imaju veliki broj kvalitetnih igrača.

Braga ima skuplji tim, jer prema podacima sa specijalizovanog portala Transfermarkt vredi 135.000.000 evra, dok je Crvena zvezda procenjena na 85.300.000 evra.

Najvredniji fudbaler Brage je Urugvajac sa španskim pasošem Rodrigo Salazar - 18.000.000 evra. Kapiten Rikardo Orta vredi 12.000.000 evra i on je najskuplji domaći portugalski igrač. Dalje slede Mario Dorželes (10.000.000) iz Obale Slonovače, nekadašnji fudbaler Barselone Španac Pau Viktor (10.000.000). I to su sedmocifreni fudbaleri po vrednosti u Bragi.

1/4 Vidi galeriju Rodrigo Salazar Braga Foto: Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia, Luis Loureiro / imago sportfotodienst / Profimedia

Odličnu cenu imaju - Čeh Lukas Horniček (8.000.000), Malijac Siku Nijakite (8.000.000), Brazilac Gabrijel Moskardo (8.000.000), Španci Fran Navaro (6.000.000) i Viktor Gomez (6.000.000) i drugi najskuplji Portugalac u timu Leonardo Lelo (6.000.000)...

Što se tiče Crvene zvezde, šampion Srbije ima samo jednog sedmocifrenog fudbalera i to Portugalca Tomasa Handela, koji je procenjen na 10.000.000 evra.

Crvena zvezda ukupno vredi 85.300.000 evra. Drugi najvredniji fudbaler prvaka Srbije jeste Timi Maks Elšnik (8.000.000), a zatim slede Milson (5.000.000), Rade Krunić (4.500.000), Jung Vu Seol (4.500.000), Mirko Ivanić (4.000.000), Piter Olajinka (4.000.000), Nair Tiknizjan (4.000.000), Omri Glazer (4.000.000), Vasilije Kostov (3.500.000), Nemanja Radonjić (3.000.000), Marko Arnautović (3.000.000), Miloš Veljković (3.000.000)...

Najskuplji mladi fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov (17) procenjen je na 3.500.000 evra, a njegov klasić Luka Zarić (16) na 300.000 evra, ali kod obojice postoji jasna i vidljiva tendencija rasta cene. Dobro su kotirani Stefan Leković (2.000.000), Vladimir Lučić (1.700.000), Nikola Stanković (1.500.000), te Adem Avdić (1.000.000).

BONUS VIDEO: