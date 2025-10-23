Slušaj vest

Treći strelac Super lige Srbije i mladić koji je poslednjih meseci postao sinonim za lepršavu igru Partizana doživeo je peh koji će ga, već sada je jasno, sprečiti da nastavi sa serijom golova, prekinutoj minulog vikenda protiv TSC-a u Bačkoj Topoli.

Za sada se ne zna stepen oštećenja zadnje lože momka koji će do kraja kalendarske godine biti na pozajmici iz Štutgarta, a više o tome biće poznato na konferenciji za medije koju će kasnije tokom dana imati trener Blagojević.

Milošević iza sebe ima prilično plodonosnu jesen budući da je od sredine septembra do početka oktobra postizao golove na četiri uzastopne utakmice.

Njegovo odsustvo upotpuniće sasvim izvesno mladi Andrej Kostić, a prvi naredni izazov posle Mladosti crno-beli će imati naredne srede kada gostuju Mačvi u Šapcu u Kupu Srbije.

Kurir sport / Sportske.net