Mladen Žižović zvanično je predstavljen na stadionu „Čika Dača“ kao treći trener koji će ove sezone predvoditi ekipu kragujevačkog Radničkog 1923, a ugovor je potpisan do kraja sezone.

Tokom dosadašnje trenerske karijere predvodio je ekipe Radnika iz Bijeljine, Zrinjskog iz Mostara, Slobode iz Tuzle, Al-Holuda iz Saudijske Arabije, Škupija iz Severne Makedonije i Borca iz Banjaluke, sa kojim je u prethodnoj sezoni ostvario zapažene rezultate.

Partizan - Radnički 1923 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Poznat kao mladi i ambiciozni stručnjak koji neguje savremene fudbalske principe, Žižović će imati zadatak da stabilizuje igru Radničkog i vrati ekipu na pobednički kolosek.

– Želim da vas sve pozdravim lično, u ime svog stručnog štaba, ali i FK Radnički. Ne bih previše govorio o sebi, već ću to prepustiti rezultatima. Zahvaljujem se ljudima na ukazanom poverenju i nadam se da ćemo zajedničkim snagama vratiti Radnički na mesto koje zaslužuje. Čuo sam mnogo pozitivnih stvari o klubu, a impresivno je videti gde se Radnički danas nalazi u odnosu na prethodne godine. Nadam se da ćemo uspeti da vratimo navijače na stadion i da ćemo zajedno ostvariti postavljene ciljeve, izjavio je Žižović na svom predstavljanju u kragujevačkom klubu.

Žižovićev stručni štab činiće provereni saradnici Bojan Puzigaća i Velibor Đurić, dok su iz prethodne stručne garniture svoje mesto zadržali Miroslav Stakić i trener golmana Vojislav Vukić, koji je već boravio u Kragujevcu tokom mandata Feđe Dudića.

