– Želim da vas sve pozdravim lično, u ime svog stručnog štaba, ali i FK Radnički. Ne bih previše govorio o sebi, već ću to prepustiti rezultatima. Zahvaljujem se ljudima na ukazanom poverenju i nadam se da ćemo zajedničkim snagama vratiti Radnički na mesto koje zaslužuje. Čuo sam mnogo pozitivnih stvari o klubu, a impresivno je videti gde se Radnički danas nalazi u odnosu na prethodne godine. Nadam se da ćemo uspeti da vratimo navijače na stadion i da ćemo zajedno ostvariti postavljene ciljeve, izjavio je Žižović na svom predstavljanju u kragujevačkom klubu.