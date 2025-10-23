"NADAM SE DA ĆEMO ZAJEDNIČKIM SNAGAMA VRATITI RADNIČKI NA MESTO KOJE ZASLUŽUJE" Moćne reči novog trenera Radničkog!
Mladen Žižović zvanično je predstavljen na stadionu „Čika Dača“ kao treći trener koji će ove sezone predvoditi ekipu kragujevačkog Radničkog 1923, a ugovor je potpisan do kraja sezone.
Tokom dosadašnje trenerske karijere predvodio je ekipe Radnika iz Bijeljine, Zrinjskog iz Mostara, Slobode iz Tuzle, Al-Holuda iz Saudijske Arabije, Škupija iz Severne Makedonije i Borca iz Banjaluke, sa kojim je u prethodnoj sezoni ostvario zapažene rezultate.
Poznat kao mladi i ambiciozni stručnjak koji neguje savremene fudbalske principe, Žižović će imati zadatak da stabilizuje igru Radničkog i vrati ekipu na pobednički kolosek.
– Želim da vas sve pozdravim lično, u ime svog stručnog štaba, ali i FK Radnički. Ne bih previše govorio o sebi, već ću to prepustiti rezultatima. Zahvaljujem se ljudima na ukazanom poverenju i nadam se da ćemo zajedničkim snagama vratiti Radnički na mesto koje zaslužuje. Čuo sam mnogo pozitivnih stvari o klubu, a impresivno je videti gde se Radnički danas nalazi u odnosu na prethodne godine. Nadam se da ćemo uspeti da vratimo navijače na stadion i da ćemo zajedno ostvariti postavljene ciljeve, izjavio je Žižović na svom predstavljanju u kragujevačkom klubu.
Žižovićev stručni štab činiće provereni saradnici Bojan Puzigaća i Velibor Đurić, dok su iz prethodne stručne garniture svoje mesto zadržali Miroslav Stakić i trener golmana Vojislav Vukić, koji je već boravio u Kragujevcu tokom mandata Feđe Dudića.