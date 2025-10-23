Slušaj vest

Crvena zvezda ima bogat istorijat utakmica sa portugalskim timovima, pre svega u 21. veku., a i relativno siguran učinak

Volja žreba je bila takva da je u najvećem broju slučajevima rival bila Braga, sa kojom se upravo sastaje u večera od 18.45, u okviru trećeg kola Lige Evrope.

Navijačima crveno-belih, kada se spomene Braga, vrlo verovatno prvo na pamet padaju dueli za ulazak u grupnu fazu Kupa UEFA u sezoni 2005/06.

Tada je Zvezda pod Valterom Zengom remizirala najpre u Beogradu (0:0), a onda u revanšu na gostujućem terenu izborila 1:1 i prošla dalje.

Braga je relativno brzo opet bila rival crveno-belima. Samo dve godine kasnije, u grupnoj fazi Kupa UEFA, portugalski tim je ovoga puta rutinski slavio u "kamenolomu" sa 2:0.

Poslednje susrete sa Bragom, Zvezda je imala pre četiri godine u Ligi Evrope. Na "Marakani" je slavila rezultatom 2:1, dok je u gostima remizirala 1:1.

Na prvi meč Zvezde sa nekom portugalskom ekipom moramo otići u sezonu 1984/85, kada je rival u 1. kolu Kupa evropskih šampiona rival bila slavna Benfika.

Dalje su prošli "orlovi", pošto su nakon poraza u Beogradu (3:2) i het-trika Rajka Janjanina, uspeli u revanšu da pobede 2:0 i plasiraju se dalje.

Benfika je bila rival i prošle sezone u Ligi šampiona, odmah na startu. Portugalci su na prepad dali dva gola, što je bilo dovoljno da ostvare trijumf (2:1).

Poslednji meč sa portugalskim timom bio je onaj pre nekoliko sedmica na stadionu "Dragao", gde je Porto uspeo da u poslednjem minutu nanese bolan poraz četi Vladana Milojevića (2:1).

Uprkos negativnom skoru (dve pobede, tri remija, četiri poraza), maltene svaki duel Zvezde sa tamošnjim ekipama bio je neizvestan, a nema razloga da tako ne bude i u četvrtak.

Zvezda vs Portugalci 9 – 2 3 4 – gol razlika 9:13

1. kolo KEŠ 1984/85. – Benfika 3:2 (H), 0:2 (A)

1. kolo Kupa UEFA 2005/06. – Braga 0:0 (H), 1:1 (A)

Grupna faza Kupa UEFA 2007/08. – Braga 0:2 (A)

Grupna faza Lige Evrope 2021/22. – Braga 2:1 (H), 1:1 (A)

Grupna faza Lige šampiona 2024/25. – Benfika 1:2 (H)

Grupna faza Lige Evrope 2025/26. – Porto 1:2 (A)