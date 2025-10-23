Slušaj vest

Fabio Kapelo, legendarni italijanski trener, osvrnuo se na duel trećeg kola Lige šampiona u kojem je Juventus tesno poražen od Real Madrida u Madridu rezultatom 1:0.

U susretu dva kluba koja je i sam vodio, presudni trenutak desio se u 58. minutu kada je Džud Belingem preciznim udarcem doneo trijumf "kraljevskom klubu".

Juventus je imao svoje prilike, a najbolju je propustio Dušan Vlahović u 50. minutu, kada je izleteo sam prema golu, ali je završni udarac bio preslab da savlada golmana Reala.

Kapelo je, ipak, istakao da napadač reprezentacije Srbije zaslužuje mesto u startnoj postavi, uprkos tom promašaju.

"Vlahović mora igrati u startnoj postavi. Juventusu nedostaju vezni igrači koji se ubacuju u zonu gola. Jildiz u duelu jedan na jedan uvek preskoči protivnika", rekao je Kapelo i dodao:

"Bio je častan poraz koji će povećati samopouzdanje i potencijal Juventusa. Sada slede tri utakmice koje su nadohvat ruke."