VLAHOVIĆ PROPUSTIO PRILIKU DA SRUŠI REAL, SADA SE ZBOG TOGA OGLASIO LEGENDARNI KAPELO! Čuveni trener poslao moćnu poruku, trener Juventusa ovo mora da čuje!
Fabio Kapelo, legendarni italijanski trener, osvrnuo se na duel trećeg kola Lige šampiona u kojem je Juventus tesno poražen od Real Madrida u Madridu rezultatom 1:0.
U susretu dva kluba koja je i sam vodio, presudni trenutak desio se u 58. minutu kada je Džud Belingem preciznim udarcem doneo trijumf "kraljevskom klubu".
Juventus je imao svoje prilike, a najbolju je propustio Dušan Vlahović u 50. minutu, kada je izleteo sam prema golu, ali je završni udarac bio preslab da savlada golmana Reala.
Kapelo je, ipak, istakao da napadač reprezentacije Srbije zaslužuje mesto u startnoj postavi, uprkos tom promašaju.
"Vlahović mora igrati u startnoj postavi. Juventusu nedostaju vezni igrači koji se ubacuju u zonu gola. Jildiz u duelu jedan na jedan uvek preskoči protivnika", rekao je Kapelo i dodao:
"Bio je častan poraz koji će povećati samopouzdanje i potencijal Juventusa. Sada slede tri utakmice koje su nadohvat ruke."