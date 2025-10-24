Slušaj vest

Trener fudbalera Novog Pazara Vladimir Gaćinović rekao je danas da je predstojeća utakmica protiv gostujućeg Javora, u okviru 13. kola Super lige Srbije, jedna od najtežih za njegov tim ove jeseni.

"Otkako radim u srpskom fudbalu, mislim da Javor nije bio bolji. Moramo da uđemo maksimalno ozbiljno, da ne ponovimo pristup iz prvog poluvremena protiv Čukaričkog. Siguran sam da nećemo. Čvrsto verujem u svoje igrače. Prezentovaće najbolje što imaju i navijači će biti zadovoljni", rekao je Gaćinović na konferenciji za novinare.

On je priznao da će biti na "slatkim mukama" po pitanju sastava.

"Mislim da je ovo prva utakmica od početka sezone da su mi dostupni svi igrači. I Jovan Marinković je trenirao u sredu, posle tri ili četiri dana pauze", dodao je Gaćinović.

Meč na Gradskom stadionu zakazan je za petak od 17.30.

I fudbaler Novog Pazara Jovan Manev ocenio je da je Javor kvalitetna ekipa.

"Spremni smo da odgovorimo na sve. Mislim da je najbitnije kako ćemo mi da uđemo u utakmicu. Nadamo se da ćemo uz pdršku navijača, koju uvek imamo, uspeti da upišemo tri boda", naveo je Manev.

Taj odbrambeni igrač iz Severne Makedonije sredinom avgusta je stigao na pozajmicu iz Rijeke.

"U Novom Pazaru se od početka osećam lepo. Igrači su me odlično prihvatili, stručni štab, svi u klubu i navijači", konstatovao je Manev.

Novi Pazar je četvrti na tabeli sa 19 bodova, dok šest bodova manje ima Javor na desetom mestu.