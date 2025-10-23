Domaćini duplirali prednost.
Fudbal
JOŠ JEDNA VELIKA GREŠKA CRVENO-BELIH I PONOVO JEFTINO PRIMLJEN GOL! Pogledajte kako je Braga duplirala prednost protiv Zvezde! VIDEO
Fudbaleri Brage duplirali su prednost protiv Crvene zvezde u meču trećeg kola Lige Evrope, te sada vode rezultatom 2:0.
Igrao se 72. minut kada je Mario Dorgeleš postigao drugi gol za svoj tim na večerašnjoj utakmici.
Braga - Crvena zvezda Foto: Miguel Lemos / AFP / Profimedia
Gostujući fudbaleri su ponovoizgubili loptu na svojoj polovini terena.
Rikardo Horta je ubacio po zemlji sa leve strane, a Dorgeleš poslao loptu u mrežu.
Pogledajte drugi gol Brage:
