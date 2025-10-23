Slušaj vest

Fudbaleri Brage duplirali su prednost protiv Crvene zvezde u meču trećeg kola Lige Evrope, te sada vode rezultatom 2:0.

Igrao se 72. minut kada je Mario Dorgeleš postigao drugi gol za svoj tim na večerašnjoj utakmici.

Braga - Crvena zvezda Foto: Miguel Lemos / AFP / Profimedia

Gostujući fudbaleri su ponovoizgubili loptu na svojoj polovini terena.

Rikardo Horta je ubacio po zemlji sa leve strane, a Dorgeleš poslao loptu u mrežu.

Pogledajte drugi gol Brage:

Ne propustiteFudbalJAKE SNAGE POLICIJE ČEKAJU DELIJE: Specijalci na stadionu "Munisipal"! Zvezda će imati podršku 1.500 navijača
WhatsApp Image 2025-10-23 at 5.06.59 PM (1).jpeg
FudbalBRAGA IMA TIM KOJI JE POPRILIČNO SKUPLJI OD CRVENE ZVEZDE: Prva zvezda je Urugvajac Salazar, a tu je i nekadašnji talenat iz Barselone!
Rodrigo Salazar Braga
FudbalZVEZDA PROTIV BRAGE - ČETVRTO POGLAVLJE: Crveno-beli imaju bogat istorijat utakmica sa portugalskim klubovima
profimedia-1042826230.jpg
FudbalTRI DILEME VLADANA MILOJEVIĆA ZA BRAGU: Jedna je Rade Krunić, a druge dve su potpuno iznenađenje
zvezda-celtic-324147.JPG

Specijalci na stadionu "Munisipal"! Izvor: Kurir