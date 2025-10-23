Slušaj vest

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas da je protivnik njegovog tima u predstojećoj utakmici Super lige Srbije, lučanska Mladost, odlična defanzivna ekipa i dodao da je ključno da njegovi igrači budu veoma strpljivi u napadu kako bi došli do pobede u tom duelu, koji očekuje da će biti jako zahtevan.

"Veoma tvrd protivnik kome je jako teško pronaći put do mreže. Nama je potrebno strpljenje u izgradnji napada, traženje praznih prostora, pukotina u njihovoj odbrani, kao i spremnost na iznenadne presinge iz zonske odbrane, spremnost na gubitak lopte i reakcija nakon gubitka lopte i povratna trka u trenucima u kojima dolaze do lopte i prete kontranapadom. Kod prekida su veoma agresivni i kvalitetni u napadu, kao i tvrdi u odbrani. Takođe su i najiskusnija ekipa u našoj ligi. Doći će sa ambicijom da odigraju čvrstu utakmicu. Ne sumnjam da nas očekuje jako teška utakmica", naveo je Blagojević na konferenciji za novinare.

"Očekujem ekipu Mladosti orijentisanu na srednji i niski blok, sa pojedinim iskakanjima i presingom da se uzme lopta i da nas ugroze u kontranapadima. Moramo da budemo izbalansirani u građenju igre uz spremnost na gubitak lopte, i da donosimo prave odluke", rekao je Blagojević.

Crno-beli su drugi na tabeli sa 28 bodova, dva manje i utakmicom više od prvoplasirane Crvene zvezde, dok je Mladost osma sa 14 bodova.

Blagojević je naveo da će Mateja Milovanović biti spreman za utakmicu protiv Mladosti, kao i da će Jovan Milošević propustiti taj duel zbog lake povrede zadnje lože.

"Jovan Milošević je osetio problem mišića zadnje lože, neće biti deo ekipe za sutra. Nije ništa strašno, pauza od sedam dana će mu prijati. Uveren sam da će igrači koji njega budu odmenili dati doprinos kao što je i on davao u prethodnim utakmicama", kazao je Blagojević.

Trener Partizana rekao je i da odsustvo Marija Jurčevića zbog povrede predstavlja problem za njegovu ekipu, jer je slovenački levi bek veoma značajan igrač koji poseduje određene karakteristike koje će se teško odmeniti.

"Imamo problem odsustva Jurčevića, ne samo što je bio standardan igrač, već je donosio neke parametre igre koje teško ko može da odmeni. Vrlo je bio značajan u našoj igri. Sad smo u situaciji da se prilagodimo na to što njega nema i da vršimo promene u načinu igre. Nadamo se da će mu pauza biti što kraća i uveren sam da će ostali igrači dobro odgovoriti u njegovom odsustvu. ;Imamo više opcija na levom beku - Milovanović, Stojković, Stefan Petrović. Malik vredno radi, pokazuje izuzetan karakter. Treba mu još vremena za adaptaciju. Sve zavisi od strategije i ideje", rekao je Blagojević.

Blagojević je rekao i da izuzetno poštuje trenera Mladosti Nenada Lalatovića.

"Izuzetno cenim Lalatovića. On je jedan od najiskusnijih trenera u ovoj ligi i imao je mnogo uspeha. Donosi specifičnu energiju u svaku ekipu koju preuzme", naveo je trener crno-belih.

Partizan je u utakmici prošlog kola Super lige Srbije pobedio TSC 1:0, a Blagojević je rekao da njegova ekipa u tom duelu nije ispunila svoj primarni zadatak - da izgleda bolje nego ranije.

"Mi smo uradili analizu utakmice protiv TSC-a. Najvrednije iz te utakmice su tri boda. Naš primarni zadatak je da se trudimo da budemo bolji nego na prethodnim utakmicama. To na prošloj utakmici nismo ispunili", naveo je trener Partizana.

Blagojević je nakon pobede nad TSC-om izjavio da je kod njegovih igrača u nekoliko situacija "viđena sebičnost" koja "ne priliči" igračima Partizana.

On je na današnjoj konferenciji rekao da je razgovarao sa svojim igračima o određenim psihološkim aspektima.

"Obavili smo razgovor i za te neke situacije u vezi psihologije igrača. Ne sumnjam da su igrači dobili jasnu poruku i da su je prihvatili na pravilan način i da ćemo nastaviti još jače, čvršće i produktivnije", kazao je Blagojević.

Utakmica između Partizana i Mladosti biće odigrana pred praznim tribinama, zbog kazne koja je izrečena crno-belima, a Blagojević je rekao da će članovi njegovog tima morati da nadoknade manjak energije koju obično donose navijači.

Blagojević je potvrdio i da Saša Zdjelar trenira sa njegovom ekipom, ali nije rekao da li se pregovora o njegovom povratku u Partizan.

"Zdjelar se priključio nama na treninzima. Mi smo mu izašli u susret. Siguran sam da njegovo iskustvo na treninzima može dobro da dođe našim mladim igračima", naveo je trener Partizana.