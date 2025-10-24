Radnički iz Niša će u nedelju od 17 časova dočekati Crvenu zvezdu, u utakmici 13. kola Super lige Srbije
SJAJNA AKCIJA NIŠLIJA PRED SPEKTAKL NA ČAIRU: Prvih 20 koji budu dobrovoljno dali krv dobiće po ulaznicu za meč protiv Zvezde
Fudbalski klub Radnički iz Niša saopštio je danas da će prvih 20 osoba koje u petak budu dobrovoljno dale krv u Zavodu za transfuziju krvi Niš dobiti po jednu ulaznicu za predstojeću utakmicu Super lige Srbije protiv Crvene zvezde..
"Bodri svoj klub i spasi nečiji život. Svi zajedno, za Radnički", piše u saopštenju kluba iz Niša.
Radnički iz Niša će u nedelju od 17 časova dočekati Crvenu zvezdu, u utakmici 13. kola Super lige Srbije.
