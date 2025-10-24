Slušaj vest

Fudbalski klub Radnički iz Niša saopštio je danas da će prvih 20 osoba koje u petak budu dobrovoljno dale krv u Zavodu za transfuziju krvi Niš dobiti po jednu ulaznicu za predstojeću utakmicu Super lige Srbije protiv Crvene zvezde..

"Bodri svoj klub i spasi nečiji život. Svi zajedno, za Radnički", piše u saopštenju kluba iz Niša.

Radnički iz Niša će u nedelju od 17 časova dočekati Crvenu zvezdu, u utakmici 13. kola Super lige Srbije.

Ne propustiteFudbal"PRIMILI SMO NAIVNO GOLOVE" Dobrašinović objasnio razloge poraza od Zvezde - "Imaju toliki kvalitet bez obzira na to ko igra, oni su najjači"
IMT-NOVI PAZAR_36.JPG
FudbalPUKLA "PETARDA" NA MARAKANI! ZVEZDA DEKLASIRALA RADNIČKI PRED GOSTOVANJE MONAKU U LŠ! Ilić postigao het-trik za poluvreme, Katai ponovo potvrdio klasu!
zvezda-radnicki-57196.JPG
FudbalCRVENO-BELI ŽELE DA PRODUŽE POBEDNIČKI NIZ U SUPERLIGI SRBIJE! Evo gde možete da gledate utakmicu Crvena zvezda - Radnički Niš!
Fudbal"NAJVEĆA SNAGA CRVENE ZVEZDE JE VLADAN MILOJEVIĆ" Moćne reči Nikole Drinčića pred sutrašnju utakmicu - Radnički ne želi da se tek tako preda!
Nikola Drinčić

Delije u Bragi Izvor: Kurir