NEMA NAMERU DA SE POVUČE

Fudbaler Intera iz Majamija Lionel Mesi produžio je ugovor do decembra 2028. godine.

Inter je na društvenim mrežama objavio video kako Mesi čita i potpisuje ugovor sedeći za stolom na novom stadionu, koji je još u izgradnji, uz poruku: "On je kod kuće".

Klub nije naveo detalje ugovora, a američki mediji preneli su da je jedan od najboljih fudbalera svih vremena potpisao ugovor do decembra 2028. godine.

Mesijev stari ugovor isticao je krajem godine.

Argentinski fudbaler je u julu 2023. godine iz Pari Sen Žermena prešao u Majami za koji je odigrao 82 utakmice, postigao 71 gol i imao 37 asistencije. Osvojio je Liga kup i Suporters šild i pomogao je popularizaciju Intera.

On se proslavio u Barseloni gde je osvojio brojne trofeje, među kojima 10 titula u Primeri i četiri Lige šampiona.

Za reprezentaciju Argentine odigrao je 195 utakmica, postigao 114 golova i osvojio Svetsko prvenstvo i dva Kupa Amerike.